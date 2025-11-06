Santo Tomás y SENAMA lanzan programa de formación que promueve la participación activa de adultos mayores

Esta es la segunda versión de una iniciativa que comenzó el 2024 y en esta oportunidad los participantes verán temáticas como alimentación saludable, liderazgo, primeros auxilios, etc.

Durante la jornada del martes 4 de noviembre se realizó la ceremonia inaugural de “Formación Mayor II”, iniciativa desarrollada en conjunto entre Santo Tomás, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Fundación Elige Vivir Bien, Vive Feliz.

El programa, que se ejecuta por segundo año consecutivo, busca entregar herramientas formativas y promover la participación activa de las personas mayores, generando además espacios de encuentro y aprendizaje intergeneracional.

“Hoy día estamos iniciando la segunda parte de este proyecto llamado Formación Mayor, donde el foco principal son las personas mayores. Son 26 participantes que trabajarán con nosotros durante un mes, en un programa diseñado a partir de sus propias necesidades e intereses”, señaló Valeska Acevedo, rectora de Santo Tomás Punta Arenas.

“Lo más destacable de este proyecto es la transferencia transgeneracional: aquí aprenden tanto las personas mayores que asisten a clases, como también los estudiantes más jóvenes, que reciben la experiencia y sabiduría de quienes vuelven a nuestras aulas. Nos enorgullece profundamente verlos retomar ese rol de estudiantes y compartir desde el corazón”, agregó.

Para María Angélica Villegas, presidenta del Club Adulto Mayor Corazón de María, esta es la segunda vez que participa en el programa y destacó la oportunidad de ser parte de él. “Una no está escondida detrás de la cortina, sino que puede aportar, aprender sobre liderazgo, ayudar y escuchar. Me siento vital; el adulto mayor siempre está presente en la familia y en la sociedad”, expresó.

En tanto, Diego Aránguiz Pino, socio del Club Adulto Mayor Villa Las Nieves, destacó que “uno nunca termina de aprender. Estos espacios nos permiten culturizarnos y entender nuestro rol en una sociedad que envejece. Los adultos mayores aún tenemos mucho que decir y aportar”.

Por su parte, Nicolás Cárdenas Soto, coordinador regional de SENAMA, explicó que “este proyecto es la continuidad del Formación Mayor que se realizó el año 2024 con financiamiento del Gobierno Regional. Este año lo retomamos junto a Santo Tomás y el voluntariado Vive Feliz, con cuatro módulos enfocados en alimentación saludable, liderazgo y participación comunitaria​​, primeros auxilios y promoción de derechos de las personas mayores”.

Las clases se desarrollarán durante noviembre, los días martes y jueves entre las 9:30 y las 12:30 horas, en dependencias de la sede Santo Tomás de calle Mejicana.