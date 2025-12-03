Cámara aprueba proyecto que impulsa la industria del hidrógeno verde y asegura mayor recaudación para Magallanes

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que incentiva el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile, una iniciativa que tendrá especial impacto en la región de Magallanes y que avanzará ahora a su discusión en el Senado.

Tras la votación, la diputada Javiera Morales destacó que la iniciativa no solo abre paso al impulso de una nueva industria energética, sino que también garantiza que parte de los impuestos que paguen las empresas del sector queden directamente en Magallanes, permitiendo enfrentar las eventuales externalidades negativas de su instalación.

“Es una muy buena noticia para la región. Se aprobó el proyecto que incentiva el hidrógeno verde en nuestra zona. Además, este recoge que parte de los impuestos que pagarán estas empresas deben permanecer en Magallanes para que podamos enfrentar, como región, los impactos que esta nueva industria puede generar”, señaló la parlamentaria.

Junto a ella, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el avance legislativo y relevó el rol de la diputada en las gestiones dentro de la Cámara. “Primero, felicitar y agradecer a la diputada, que ha tenido un rol muy relevante en la tramitación de este proyecto. Como tiene un impacto significativo en Magallanes, es muy importante que sus representantes transmitan esa realidad y generen consensos, lo que hoy permitió avanzar”, indicó.

Grau reafirmó el compromiso del Gobierno para que los beneficios asociados al desarrollo del hidrógeno verde se queden en el territorio. “Estamos comprometidos con que una parte importante del desarrollo de esta industria quede en Magallanes, no solo en empleo y proveedores, sino también en la recaudación. Estamos trabajando en los mecanismos para ello”, afirmó.

El proyecto continuará ahora su discusión en el Senado, donde el Ejecutivo espera mantener los apoyos y avanzar hacia su aprobación final.