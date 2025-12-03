Serpat organiza conversatorio para destacar importancia de Gabriela Mistral en las diversidades sexo-genéricas

En el marco de las actividades vinculadas a la celebración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a la poeta chilena Gabriela Mistral, el Grupo Regional de Género de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, junto a la Biblioteca Pública 47 perteneciente a dicho servicio, han organizado un conversatorio orientado a las diversidades sexo-genéricas y abierto a público general.

La actividad “Importancia de Gabriela Mistral en las diversidades sexo-genéricas”, está pensada como un espacio de diálogo que busca profundizar en la obra, presencia y legado de Mistral, desde la mirada de las diversidades sexo-genéricas. En esta instancia se recorrerán aspectos de su vida que no son tan conocidos, además de reflexionar sobre el significado que Gabriela Mistral tiene para las diversidades sexuales en la actualidad.Para participar en este encuentro viajarán especialmente desde Santiago las destacadas profesionales del Serpat,

Emma de Ramón y Yocelyn Valdebenito, quienes estarán acompañados por la escritora magallánica Rina Díaz.

El conversatorio se realizará este viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en la Sociedad de Instrucción Popular (Av. Colón 956). Para inscribirse, es necesario completar el formulario:

https://forms.gle/qJuoxy92bH5G57jP6