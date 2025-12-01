«Elegir administración es elegir oportunidades», por Carolina Saldivia, Directora de Carrera del Área de Administración, Inacap Punta Arenas

Formar líderes para los desafíos reales de Magallanes.

En los últimos años, el mercado laboral de Magallanes ha experimentado cambios importantes: crecimiento de sectores productivos, digitalización acelerada y nuevas demandas de gestión en instituciones públicas y privadas. Frente a este escenario, muchas personas se preguntan qué carrera les permitirá acceder a mejores oportunidades laborales y enfrentar estos desafíos con seguridad.

Una respuesta clara y vigente es la Administración.

Las organizaciones de hoy necesitan personas capaces de coordinar equipos, analizar información, resolver problemas, gestionar recursos y mantener procesos eficientes. No se trata solo de “saber administrar”, sino de desarrollar competencias que permitan aportar valor y adaptarse rápidamente a los cambios, por ello, las carreras de Técnico en Administración e Ingeniería en Administración se han convertido en rutas formativas estratégicas para quienes buscan un futuro laboral sólido y con amplias posibilidades de crecimiento.

En mi rol como Directora de Carrera del Área Administración en INACAP Punta Arenas, he podido ver cómo estas dos carreras impactan de manera concreta en la vida de nuestros estudiantes. El Técnico en Administración ofrece una rápida inserción laboral y competencias prácticas para desempeñarse en áreas operativas y de apoyo a la gestión; mientras que Ingeniería en Administración profundiza en análisis, planificación, liderazgo y toma de decisiones estratégicas, ambas responden a perfiles distintos, pero comparten un mismo propósito: abrir oportunidades reales en el entorno laboral de Magallanes.

Quienes eligen estas carreras buscan mejorar su empleabilidad, emprender, actualizar conocimientos o crecer profesionalmente. La Administración se adapta a sus proyectos personales y se transforma en un camino accesible y significativo, además, las competencias que desarrollan son liderazgo, comunicación efectiva, pensamiento crítico, gestión de procesos y trabajo colaborativo, lo que les permite desempeñarse en rubros tan diversos como recursos humanos, logística, finanzas, servicios, sector público, educación o salud.

También existe un aspecto personal que pocas veces se destaca, estudiar Administración fortalece la confianza y la autonomía profesional. Para muchos, iniciar este camino significa avanzar hacia la independencia económica, la movilidad social o la concreción de un proyecto de vida. La educación técnico-profesional y profesional que ofrecemos no solo entrega conocimiento, sino también nuevas posibilidades de desarrollo y realización personal.

En INACAP Punta Arenas nos comprometemos a formar estudiantes conectados con la realidad regional, mediante experiencias prácticas, actividades con instituciones y empresas locales y un acompañamiento cercano, sabemos que el liderazgo se aprende, se practica y se potencia cuando existe un entorno formativo que impulsa la empleabilidad.

Por eso, la invitación es a mirar la Administración como una oportunidad concreta para quienes quieren construir un futuro laboral más sólido y participar activamente en el desarrollo de Magallanes.

Atrévete a elegir tu futuro. El aprendizaje para toda la vida comienza con una decisión.

