20 docentes y educadoras de párvulos participaron del Campamento Explora VA del programa Explora que se desarrolló en Puerto Williams

Durante seis días, se desarrolló el “Campamento Explora VA “ Exploradores (as) del Fin del Mundo” realizado, en Puerto Williams en el que participaron 20 Educadoras de párvulos y docentes de enseñanza básica y media de distintos establecimientos educacionales de la región provenientes de las comunas Punta Arenas, Puerto Natales y Timaukel.

La organización de este instrumento estuvo a cargo de la coordinadora de la Ruta Formativa Piroscka Fuenzalida, del Proyecto Asociativo Regional Explora Magallanes, financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes cuyo objetivo fue entregar herramientas a las y los participantes a través de la socialización del conocimiento dentro de la comunidad educativa y desarrollo de competencias para aplicar en aula.



La directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, señalo que “ muy orgullosos de haber realizado el campamento Explora VA en Puerto Williams, un espacio que reunió a 20 docentes y educadoras de párvulos de distintas localidades de nuestra región. Durante estos días compartimos aprendizajes, experiencias y, sobre todo, reforzamos el compromiso con una educación que despierta curiosidad y amor por la ciencia desde la primera infancia. Gracias a cada participante por su energía, por atreverse a explorar y por llevar de vuelta a sus comunidades nuevas herramientas para enriquecer la enseñanza y aplicarlas en sus aulas. Este encuentro nos recuerda que, aun en los rincones más australes, la educación tiene una fuerza enorme para transformar realidades”

En esta oportunidad la primera actividad del campamento se desarrolló con la navegación desde Punta Arenas hacia Puerto Williams, la que tuvo una duración de 32 horas y motivó en la observación del entorno marítimo, glaciares y la fauna.

Actividades en Puerto Williams

Una vez de llegar a Puerto Williams las y los participantes visitaron el Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón y además recorrieron el Parque etnobotánico Omora con los profesionales del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) el Coordinador en terreno Benjamín Castro y el Investigador Carlos Valeris realizando un recorrido mostrando la flora y fauna existente en el lugar.

Al respecto Carlos Valeris, dijo que “vimos la diversidad del parque, algunas aves y pudieron disfrutar de los bosques en miniatura, que son una de las joyas, digamos, en diversidad de esta zona del mundo”.

Durante el Campamento se realizaron talleres en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) , reforzando el método científico, metodologías de investigación y formas de comunicar proyectos de investigación.

Por su parte, la investigadora de la línea de balance de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero en la Universidad de Magallanes y en el Centro Internacional Cabo de Hornos, Brenda Riquelme, señaló “ la finalidad de mi taller, fue comprender cómo el impacto de especies exóticas puede, a su vez, impactar en los gases de efecto invernadero y en el calentamiento global.Y todo esto, más que verlo en términos de contenido, tiene que ver con ver la estructura de una investigación y cómo podemos, de cualquier pregunta simple y observación, como elaborar preguntas, hipótesis, metodologías y finalmente como registrar resultados que nos entregan información y que puede ayudar además a los estudiantes básicos, por ejemplo, de media, a desarrollar sus propios experimentos e investigaciones”

En tanto, el Coordinador Científico Pedro Alberti de PAR Explora Magallanes realizó el taller sobre “ La ciencia de las preguntas”, expresando que “ fue hacerse preguntas de tipo científicas para poder desarrollar proyectos.La idea era que cuando uno tiene una idea de proyecto, hacer buena pregunta para después desarrollar una hipótesis, es lo que nosotros intentábamos lograr hoy día con Explorar”

El Hidrólogo y académico del departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas UMAG, Pedro Hervé, quien realizó el taller “Cuando los datos hablan” comentó que “ el objetivo fue mostrar que hay facilidad para obtener datos y uno se puede hacer preguntas bastante buenas con recursos reducidos.No hace falta tener las últimas máquinas y tener grandes sumas de dinero para poder recopilar datos e interpretar y llegar a conclusiones que de verdad se aplican y son demostrables aquí en la naturaleza o en, en la sala de clases”

En el último día del campamento, se entregó conocimientos sobre la importancia de cómo comunicar un proyecto de investigación, para lo cual debieron elaborar un producto, relacionado a una presentación.

Los y las participantes, destacaron las actividades realizadas en el campamento. Una ellas fue Vanesa Cáceres, comentó que “vengo de la escuela Fronteriza Dorotea, esto es muy cercano a Puerto Natales. “Me pareció excelente. Aprendí un montón de cosas sobre cómo establecer y muestrear también diferentes tipos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Y las actividades prácticas realmente me ayudaron un montón como para poder, resolver de qué manera, desde la entretención, también podemos hacer un levantamiento de datos y análisis que creo que me va a servir un montón en el aula con mis chicos” Otro de ellos fue, Daniel Aros del Liceo San José de Punta Arenas señalo que“ Fue bastante provechosa hemos aprendido harto desde el método científico, de la innovación, desde la observación a cómo crear nuestra pregunta de investigación también, a cómo trabajarla a nivel escolar con nuestros estudiantes”.

Para culminar, los y las participantes expusieron sus planificaciones de forma grupal, con las temáticas vistas durante estos seis días del Campamento Explora Va!, enmarcado en comunidades de aprendizaje, recibiendo además un diploma de reconocimiento.