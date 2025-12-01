Hospital Clínico Magallanes saluda a los Químicos Farmacéuticos

«Hoy saludamos con especial cariño a nuestras y nuestros Químicos Farmacéuticos, profesionales fundamentales para la seguridad, calidad y continuidad de los tratamientos de nuestros pacientes», expresa el Hospital Clínico Magallanes, este lunes 1 de diciembre.

Su labor silenciosa pero imprescindible garantiza que cada medicamento llegue en forma segura, eficaz y oportuna, contribuyendo directamente al bienestar de toda la comunidad hospitalaria.

Expresaron desde el Hospital Clínico Magallanes «Desde el Hospital Clínico Magallanes enviamos un afectuoso reconocimiento a quienes, con compromiso y excelencia, cuidan la salud de nuestra región desde la farmacia hospitalaria. ¡Gracias por su trabajo, dedicación y vocación de servicio!.»