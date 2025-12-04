Estudiantes de la UMAG exigen la renuncia del Vicerrector de Administración y Finanzas por “grave negligencia” en manejo de amenaza de atentado

Punta Arenas.– En el marco de una asamblea general realizada este miércoles 3 de diciembre a las 15:10 horas, la comunidad estudiantil de la Universidad de Magallanes (UMAG) presentó una carta dirigida al rector José Maripani solicitando formalmente la renuncia del Vicerrector de Administración y Finanzas, Freddy Cabezas, a quien acusan de negligencia en el manejo de una reciente situación de riesgo que involucró una amenaza de atentado al interior del campus.

Según expone el documento, los estudiantes —reunidos en representación de la comunidad universitaria— cuestionan que, pese a la presencia del GOPE de Carabineros en las instalaciones y a los antecedentes de la amenaza, no se suspendieran las actividades académicas, exponiendo a estudiantes, docentes y funcionarios “a un peligro que no tuvo la altura de mira necesaria”.

Denuncian fallas en protocolos de seguridad y omisión de acciones básicas

La carta señala que la autoridad universitaria no activó medidas mínimas de resguardo, ni emitió recomendaciones a las facultades para suspender clases o evacuar el campus. Esto, pese a la irrupción de tres personas ajenas a la universidad en la Facultad de Humanidades el viernes 28 de noviembre, quienes habrían vandalizado el mural memorial del estudiante Francisco Bettancourt, dejando además una amenaza cuya fecha de ejecución sería el lunes 1 de diciembre.

Los hechos fueron debatidos en una asamblea extraordinaria con horario protegido, donde se acusó una respuesta institucional tardía, con un comunicado emitido recién a las 17:00 horas y “solo tras la presión ejercida por la consejera universitaria”. También se cuestionó la “nula comunicación” entre Freddy Cabezas y Melissa Flores, autoridad facultada para suspender clases según los protocolos internos.

Falta de infraestructura, seguridad y deficiencias en gestión financiera

El documento también apunta a fallas estructurales y de gestión más amplias. Entre ellas, la insuficiente dotación de guardias de seguridad, infraestructura en mal estado que no habría sido reparada durante el año, falta de avances en promesas de seguridad —como cámaras y botones de pánico— y un deterioro en la conducción de los recursos económicos de la universidad.

Asimismo, indican que iniciativas recientes como la licitación de foodtrucks, la continuidad del Fondo Solidario y medidas de apoyo académico no serían producto del trabajo del Vicerrector, sino de la presión de organizaciones estudiantiles.

Pérdida de confianza y exigencia de una respuesta formal

La comunidad estudiantil sostiene que existe una “pérdida total de confianza” en la autoridad cuestionada, acusando que su gestión ha generado un “clima de incertidumbre y desprotección” incompatible con las responsabilidades del cargo.

Por ello, solicitan al rector que, dada la naturaleza de un cargo de confianza, se remueva o se solicite la renuncia de Freddy Cabezas como Vicerrector de Administración y Finanzas.

La carta finaliza exigiendo una respuesta formal y por escrito a más tardar este jueves 4 de diciembre antes de las 12:00 horas, “considerando la gravedad de los hechos y la urgencia que requiere el resguardo de toda la comunidad universitaria”.