Seremi de Justicia: “trabajo en esta gestión de gobierno permitió fortalecer la reinserción”

Más allá de la persecución penal y el encarcelamiento, la reinserción social efectiva de quienes han infringido la ley es un factor inseparable de toda política pública que busque prevenir la reincidencia y cautelar la seguridad pública. De ahí, el relevante papel que recae a nivel regional en el trabajo de la Mesa de Reinserción, para abrir una brecha en materia de oportunidades e integrar a la vida en comunidad a quienes han delinquido.

Esta instancia, compuesta por representantes de diversas instituciones públicas y privadas y que encabeza la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo su última reunión del año el martes, evaluando distintos esfuerzos e iniciativas en favor de personas privadas de libertad en la región durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Al respecto, Michelle Peutat Alvarado, Seremi de Justicia y DDHH, subrayó que “en esta gestión se fortaleció el foco en la reinserción como un aspecto relevante del enfoque de derechos y de la seguridad pública, que no son cosas incompatibles”. También valoró su contribución a mejorar la calidad de vida de las mujeres condenadas e imputadas.

En la oportunidad, resaltó el que Gendarmería pudiera ratificar este año un convenio de colaboración tripartito con el Obispado de Punta Arenas y la Defensoría Regional, para un ciclo de charlas y un taller de costura de Caritas Chile dirigido a la población femenina del Complejo Penitenciario, e igualmente suscribió esta semana un convenio con fundación Chay Austral para implementar la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad en el sistema abierto.

No obstante, la autoridad regional recalcó que “aún queda pendiente el compromiso del mundo privado de hacerse parte de la tarea de la reinserción, pues a pesar de haberse realizado un encuentro el año pasado, no existe un compromiso real de las empresas de suscribir convenios con Gendarmería para esta tarea, y es fundamental que todos los sectores podamos aportar a este elemento tan importante para la seguridad pública. Por más que las personas privadas de libertad se capaciten y formen, mientras no tengan la posibilidad real de volver a encontrar trabajo va a ser muy difícil su reinserción y, en ese sentido, persiste la posibilidad de que vuelvan a cometer delitos”.

Un balance positivo en el trabajo de la Mesa de Reinserción para el presente año reconoció el coronel Rodrigo Campusano Yáñez, Director Regional de Gendarmería, gracias a la consecución de diversas iniciativas: “Veo las diferentes instituciones que están preocupadas y ocupadas del tema. Gran parte de los acuerdos que sostuvimos durante el año fueron ejecutados en su gran mayoría”. De cara al próximo año, valoró que en la medida en que las instituciones se organizan, se robustece y articula de mejor manera la oferta que pondrán al alcance de las personas privadas de libertad.

En interrelación con otras instituciones públicas, se fortaleció el acceso a la cultura con el apoyo de la SEREMÍA de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, beneficiando a 54 internos/as en toda la región en tres iniciativas, a la que se sumó una muestra de cine en el Complejo Penitenciario.

Junto a Educación y el SLEP se ejecutó un convenio de colaboración con el CEIA Carlos Yáñez de Puerto Natales para validación de estudios con clases presenciales y con SECREDUC se proyecta aumentar en modalidad flexible el acceso educativo de los usuarios del CDP natalino.

Asimismo, el apoyo de Desarrollo Social en operativos permitió actualizar los respectivos registros sociales de la población condenada e imputada, y se licitará el programa Abriendo Caminos que apunta al bienestar integral de niños, niñas y adolescentes con un adulto significativo privado de libertad. Además figuró la ejecución del programa “Semilla Genchi” del FOSIS.

De la mano de la cartera de Trabajo destacó el Programa +R con capacitaciones del SENCE en Servicio de peluquería canina, Soldadura al arco y Operador de grúa horquilla (sistema abierto); además de Soporte de instalaciones sanitarias y Fabricación y comercialización de muebles (sistema cerrado). En el año se lograron establecer seis contratos laborales para penados del sistema abierto.

Otros aportes correspondieron a Chilevalora, que certificó cursos “Soldadura en técnicas de oxigas, arco voltaico, Tig Mig” y “Revestimiento de superficies con pintura y papel” en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. Así también figuraron los apoyos de PRODEMU (talleres de derechos sexuales y reproductivos y sobre temáticas de prevención de violencia en el CP) y convenios firmados con SERNAMEG y INJUV.

Un punto aparte representó el aporte del Instituto Nacional de Deportes (IND), con talleres deportivos en las tres unidades penales de la región, una vistosa muestra deportiva en el CP y la creciente adquisición de implementos deportivos. “Aquí estamos nosotros trabajando las habilidades blandas, nos interesa formar personas, a generar nuevos vínculos y aprender nuevamente lo que es el respeto por el compañero, y donde la constancia, la permanencia y el esfuerzo son valores importantísimos que trabajamos dentro de las actividades polideportivas en cada uno de los talleres”, destacó Héctor Barría Cárdenas, profesional del IND.

Por su parte, la directora regional de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, resaltó que para el 2026 mantendrán su compromiso de trabajo con las personas usuarios de Gendarmería y sus funcionarios jóvenes, con quienes tuvieron una buena recepción en la entrega de Kits de Autocuidado en el CP a funcionarios y funcionarias, en el marco del programa Hablemos de Todo, que apunta a salud mental, autocuidado y bienestar.

Integran la Mesa de Reinserción regional: SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos, SEREMÍA de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, SEREMÍA de Educación, SEREMÍA de Desarrollo Social y Familia, SEREMÍA del Trabajo y Previsión Social, Gendarmería, FOSIS, SERNAMEG, INJUV, SENCE, PRODEMU, IND, Cámara Chilena de la Construcción, Chile Valora, CPC, SLEP Magallanes y Juntos por la Reinserción.