Fortalecen capital humano para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde

El Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes, NEMa, trabajará junto a las instituciones de educación de la región – Santo Tomás, Inacap, CFT Magallanes y la Universidad de Magallanes – para fortalecer capacidades de docentes y estudiantes.

El Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa), anunció el inicio de su Componente de Talento Humano, una línea estratégica destinada a fortalecer las capacidades locales para acompañar el crecimiento de la industria del hidrógeno verde en la región.

Durante la tercera edición de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde, y con la presencia del biministro de Economía; Fomento y Turismo; y de Energía, Álvaro García y autoridades regionales, representantes de NEMa y de las autoridades de las cuatro instituciones de educación superior presentes en Magallanes: Universidad de Magallanes (UMAG); el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes; INACAP; y Santo Tomás, firmaron un acuerdo de colaboración.

Esta alianza permitirá articular de manera inédita los mundos de la formación técnica y universitaria con el sector productivo, avanzando hacia trayectorias formativas que respondan a los requerimientos actuales y futuros de la transición energética.

“Magallanes está llamada a liderar la transición energética del país. Para que esta oportunidad se traduzca en desarrollo sostenible, empleos de calidad y valor local, es necesario fortalecer el talento en el territorio. Este convenio con las instituciones de educación superior marca un paso decisivo para conectar la academia con la industria y acompañar el crecimiento del hidrógeno verde con capacidades reales”, señaló Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile y presidente del Consejo Estratégico de NEMa.

En la misma línea, la vicerrectora de Inacap Punta Arenas, Laura Álvarez expresó que “No hay industria que funcione bien sin el capital humano adecuado, y este convenio va orientado en ese sentido. A través de este trabajo vamos a compartir experiencias, adquirir conocimientos, y buscar una forma de transferir esas competencias a los jóvenes que estamos formando para que se puedan incorporar a la industria de manera exitosa”.

A partir de enero, se dará inicio al primer ciclo del programa con la capacitación de docentes por parte de expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere de Finlandia, institución referente en modelos de aprendizaje aplicado, innovación colaborativa y team coaching. Durante 2026 y 2027, el trabajo incluirá la formación de 20 docentes como team coaches certificados; la participación de 150 estudiantes en equipos multidisciplinarios enfocados en innovación y emprendimiento sostenible; el desarrollo de 15 prototipos osoluciones vinculadas a desafíos del territorio y de la industria; y la implementación de bootcamps, laboratorios de innovación y una red de mentorías integrada por empresas e instituciones públicas.

Asimismo, se trabajará en el diseño de un marco de competencias para el emprendimiento sostenible, que permitirá orientar trayectorias formativas articuladas. Este modelo busca fortalecer habilidades como trabajo cooperativo, talento digital, sostenibilidad, innovación y emprendimiento, elementos clave para las transformaciones productivas que enfrenta la región.

“NEMa lo que hace hoy es marcar un hito porque no sólo va a agrupar a los estudiantes de las distintas casas de estudio, sino que también a los docentes. De esta manera, van a poder estar habilitados para buscar nuevas soluciones para el territorio y eso va a generar un ecosistema regional mucho más robusto y preparado para los nuevos desafíos”, valoró Valeska Acevedo, rectora de la sede Punta Arenas de Santo Tomás.

Por su parte, la rectora del CFT Magallanes, Valeria Gallardo, indicó que “con los hallazgos que se vayan haciendo en esta asociatividad, podremos ir dando respuestas a las brechas laborales que Magallanes va a requerir, junto con ir actualizando los planes de estudio para que tengamos los mejores métodos, técnicas, prácticas, y sistemas evaluativos del mayor estándar, porque competimos con una industria que tiene mucha experiencia internacional y ese estándar tiene que nacer desde Magallanes también”.

Finalmente, como una “gran oportunidad para todos” calificó esta alianza el decano de la Facultad de Ingeniería de la UMAG, Claudio Gómez, y puntualizó que “nos invita a coordinarnos a las distintas instituciones de educación superior y a brindar oportunidades de creación de negocio y de innovación desde Magallanes”.

Compromiso con el desarrollo territorial y la sostenibilidad

El Componente de Talento Humano de NEMa también contempla el fortalecimiento del capital humano especializado asociado a los desafíos de la transición verde y digital, mediante el diseño de un programa internacional de atracción y formación avanzada, junto con el levantamiento de brechas y requerimientos del sector energético regional.

Se impulsará un programa de capacidades para el emprendimiento e innovación, dirigido a empresas, cooperativas y pymes magallánicas, con más de 300 horas anuales de entrenamiento, codiseño de proyectos y vínculos con industrias de mayor tamaño, como las de energía, hidrógeno, puertos, logística, entre otros.

Los impactos esperados del programa incluyen la mejora en la empleabilidad juvenil y reducción de la fuga de talento calificado; la creación de redes colaborativas entre academia, empresas y sector público; el fortalecimiento del ecosistema formativo-laboral y de la articulación entre trayectorias técnicas y universitarias.

Sobre NEMa

El Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa) es una iniciativa liderada por Fundación Chile, financiada por Corfo, y tiene como co-ejecutores al Centro de Investigación Aplicada Finlandés, VTT Research; el Hub Fpyme Magallanes, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Las empresas Enap, HNH Energy, HIF, Edelmag, Consorcio Austral, EDF y TEG Chile, así como el Gobierno Regional y Corfo, juegan un rol clave para asegurar que la iniciativa responda a los requerimientos del desarrollo productivo y social de la región. Durante 2025, la UMAG también se integró a la iniciativa. NEMa cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), liderado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.