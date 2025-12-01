Vandalizan memorial por Francisco Bettancour en las instalaciones de la Universidad de Magallanes

Hoy lunes 1 de diciembre se conoció que el mural de homenaje a Francisco Bettancourt, estudiante de ingeniería química de la Universidad Técnica del Estado (actual UMAG) y detenido desaparecido hasta el día de hoy, fue vandalizado por desconocidos.

La obra, realizada por el destacado artista plástico @cejecone, fue cubierta con pintura por una estudiante y dos personas externas a la casa de estudios, los cuales ya fueron detenidos.

La Universidad de Magallanes, inició una investigación que permita identificar a los autores y promotores de estas acciones vandálicas, al mismo tiempo que se adoptaron medidas de seguridad para los estudiantes de la casa de estudios superiores.

La Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la UMAG condenó este hecho en una declaración a toda la comunidad universitaria, en la que señalan que «condenamos además las consignas y amenazas dejadas en el sitio del suceso. No permitiremos ningún intento de borrar la historia de nuestro país, periodo en que se torturó, violó, asesinó y desapareció a nuestros y nuestras compatriotas.»

Esta es una señal de alerta de como los discursos negacionistas y de odio, enarbolados por pequeños grupos de la ultraderecha, están circulando en la región de Magallanes para provocar estos incidentes que violan la conciencia y la memoria. Francisco Bettancourt fue homenajeado con ocasión de los 50 Años del Golpe de Estado bautizando una sala de la Facultad de Ingeniería con su nombre y con la entrega de su título póstumo. A pesar de actos tan cobardes como este, su memoria seguirá viva.

A su vez, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636 condenó vandalización de mural en homenaje a Francisco Bettancourt en la UMAG y emitió la siguiente declaración:

«El mural, impulsado por la Federación de Estudiantes y elaborado por un destacado artista plástico, fue cubierto con pintura por una estudiante y dos personas externas a la universidad, quienes ya fueron identificadas y detenidas. La Corporación Sitio de Memoria Colón 636 advierte sobre el avance de discursos de odio que buscan borrar la memoria histórica.»

La Corporación Sitio de Memoria Colón 636 expresa «su profunda preocupación y condena ante el reciente acto de vandalismo que afectó al mural en homenaje a Francisco Bettancourt Bahamonde, quien fuera estudiante de Petroquímica de la ex Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Magallanes, UMAG y víctima de desaparición forzada en el contexto de la dictadura civil-militar de Chile.

La obra, creada por iniciativa de la Federación de Estudiantes, surgió, como ellos mismos señalaron en su inauguración, porque “había una deuda con la memoria”. El mural incluía una imagen de Francisco Bettancourt, junto a la figura de Salvador Allende y la bandera del MAPU, partido del cual Bettancourt formaba parte. Además, llevaba inscrito el mensaje: “NO ESTAMOS TODOS, FALTA FRANCISCO”, recordando la ausencia forzada del joven estudiante y la necesidad de mantener viva su memoria.»

El homenaje fue cubierto totalmente de pintura por una estudiante y dos personas externas a la casa de estudios superiores, quienes ya fueron identificadas y detenidas por Carabineros.

Para la comunidad universitaria, el mural había significado un acto de reparación simbólica: “Con el mural, las y los estudiantes que pasan por la UMAG ya saben quién es Francisco”, señalaron los dirigentes universitarios en la inauguración.

Este acto se suma a otros ataques contra espacios de memoria en la región, como lo ocurrido con la casa de Colón 636, sitio de prisión y tortura que fue incendiado intencionalmente y cuyos responsables nunca fueron identificados.

Magda Ruiz Méndez, presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636 puntualizó respecto del hecho: “Lo ocurrido no es solo un acto de vandalismo: es un intento deliberado de borrar la historia de nuestro territorio y de silenciar la memoria de quienes fueron arrebatados por la violencia e la dictadura civil y militar. Frente a este ataque cobarde, reafirmamos que la memoria no se destruye con pintura ni con amenazas. La memoria vive en las comunidades, en las luchas y en la dignidad de quienes se niegan a olvidar.”

“A quienes insisten en sembrar odio y negar nuestra historia, les decimos con absoluta claridad: cada agresión solo nos da más fuerza. No podrán intimidarnos. Cada ataque de odio encontrará en nosotras y nosotros más convicción para mantener viva la memoria, más organización y más coraje para protegerla”, añadió.

Francisco Bettancourt había sido homenajeado durante la conmemoración de los 50 años del Golpe Civil y Militar, mediante la denominación de una sala de la Facultad de Ingeniería con su nombre, además de la entrega de su título póstumo.

A pesar de estos atentados, sus impulsores y la comunidad de memoria advierten que su legado no será borrado.»

(Fotos: @feum.umag)