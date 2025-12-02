Proyecto de la diputada Javiera Morales que regula el uso de pantallas en las salas de clases se transforma en ley

El Congreso Nacional despachó a Ley el proyecto que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales al interior de las salas de clases en todos los niveles de educación parvularia, básica y media. La iniciativa, impulsada en su origen por la diputada Javiera Morales, comenzará a regir a partir del año escolar 2026.



La nueva ley establece que los establecimientos deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026 y contempla excepciones para casos de necesidades educativas especiales, emergencias, enfermedades, actividades pedagógicas justificadas o solicitudes fundamentadas de los apoderados. Además, refuerza el rol de la comunidad educativa en el acompañamiento y uso responsable de la tecnología fuera del horario escolar.



Al respecto, la diputada Javiera Morales valoró la aprobación, subrayando la urgencia de la medida ante el creciente impacto del uso de pantallas en la infancia y adolescencia, señalando que «hoy día en Chile los niños están accediendo al teléfono a los 7, 8 años y pasan entre 5 y 6 horas diarias frente a ellos. Por eso llegó la hora de regular y al menos en la sala de clases queremos que los niños se vinculen, interactúen y puedan estar atentos a lo que pasa ahí y no en el mundo de las redes sociales».



Además, recalcó que la evidencia es clara respecto a los riesgos: problemas de atención, trastornos del sueño, retrasos en el lenguaje y la motricidad, además de consecuencias en la salud mental como menor autoestima, ciberacoso y dificultades para regular emociones.



Por otra parte, la parlamentaria destacó experiencias exitosas en la región que respaldan la medida, las cuales sirvieron de inspiración para presentar esta Ley. «El Colegio Charles Darwin, que fue noticia nacional por implementar la restricción del uso de pantallas hace ya un par de años. También la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas, que hizo un esfuerzo e hizo una votación y en que los propios estudiantes decidieron restringir el uso de este teléfono. Por último, el Liceo de Porvenir, que en el Torneo Delibera, un grupo de estudiantes, presentó un proyecto de Ley para regular el uso de aparatos celulares», indicó.



La normativa busca mejorar el ambiente escolar, reducir distracciones y fortalecer las relaciones entre estudiantes, fomentando la convivencia y el bienestar emocional. «Se está generando una adicción y es importante que tengamos claro que esto es un mercado, las aplicaciones, las plataformas buscan que nuestros niños y niñas estén más tiempo el teléfono. Y tanta exposición hace daño», cerró la legisladora.