Un avance que se siente en casa: Hospital de Natales vuelve a realizar endoscopías

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos anunció la reactivación del examen de Endoscopía Digestiva Alta, un procedimiento fundamental para el diagnóstico precoz de enfermedades gastrointestinales. Con el retorno de esta prestación, a cargo del Dr. Marco del Río, el establecimiento podrá retomar la lista de espera y brindar una atención más oportuna a sus usuarios.

“Es una muy buena noticia (…) hubo un gran desplante de parte de todo el Hospital, para poder retomar este servicio. Recuperamos la lista de espera que lleva bastante tiempo esperando y el hecho de que se puedan tomar el examen acá en Natales, los pacientes lo agradecen”, destacó el médico a cargo, Dr. Marco Del Río.

Este avance representa un cambio significativo para la comunidad, ya que las personas ya no deberán trasladarse hasta Punta Arenas para acceder a este estudio, reduciendo tiempos, costos y molestias asociadas al viaje.

Desde el Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME), su jefe Felipe Rojas subrayó el impacto de esta mejora señalando que “estamos muy contentos, sabemos que es complejo y vamos a comenzar con la lista de espera, que a lo mejor nos va a tomar un tiempo resolver, pero estaremos ahí para los pacientes.”

Con la reactivación de la endoscopía, el Hospital de Natales continúa consolidando su compromiso con una atención más completa, cercana y resolutiva para los habitantes de la provincia.