2da Jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía llegará a Puerto Natales el 12 de noviembre.

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional continúa impulsando jornadas de vinculación en el territorio. Esta vez se trasladarán hasta la capital de Última Esperanza para realizar una nueva sesión de la 2da Jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía: mediante un exposición fotográfica y de la maqueta del campo de detención en Isla Dawson, profesionales del Sitio de Memoria Estadio Fiscal buscan dar a conocer el trabajo para preservar la memoria histórica.

La exposición permanecerá abierta de 11:00 a 17:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal N°14.

El próximo jueves 12 de noviembre, se realizará en Puerto Natales una nueva versión de la 2da Jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía, impulsada por la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional. La actividad se llevarán a cabo en dependencias de la Biblioteca Pública Municipal N°14, ubicada en calle Bernardo Philippi #510, contemplando una exposición fotográfica y de la maqueta del campo de concentración en Isla Dawson. Herramientas acompañadas de un recorrido mediado y entrega de folletería por parte de un equipo de profesionales del Sitio de Memoria Estadio Fiscal, que buscan dar a conocer el trabajo para preservar la memoria histórica de Magallanes. La exposición permanecerá abierta de 11:00 a 17:00 horas.

“Llevar la exposición hacia Puerto Natales es fundamental para el trabajo de memoria en este territorio desde una perspectiva regional, considerando que en Puerto Natales hubo diversos lugares donde ocurrieron violaciones a los Derechos Humanos: Regimiento de Lanceros, Comisaría de Carabineros, Cárcel pública, Edificio de la Gobernación y Sede de la Cruz Roja”, señaló Rodrigo González Vivar, coordinador de las actividades culturales de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional.

Las actividades desarrolladas por la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional cuentan con el financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que propicia el encuentro, la reflexión y el diálogo, con tal de fortalecer en el presente y para el futuro, la convivencia y los vínculos para un horizonte común y compartido de Chile.

EXPOSICIÓN

11:00h a 17:00h Estará abierta a la comunidad una exposición de fotografías y maquetas, relacionadas con el período de dictadura civil militar en Magallanes, contemplando una instancia de mediación cultural. Durante el desarrollo de esta jornada, también participan integrantes del equipo de gestión del Sitio de Memoria Estadio Fiscal; las profesionales Michelle Felix y Nitzamé Mayorga, así como el acompañamiento de la profesional Irma Patiño en representación de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y la Antártica Chilena.

Para conocer más sobre el trabajo cultural que promueve la Corporación Estadio Fiscal las personas interesadas pueden contactarse al correo [email protected] o mediante mensaje directo al Instagram @estadiofiscal_sitiodememoria