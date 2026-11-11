Senadis lanza primera versión del concurso “Ideas para un Chile Accesible” para impulsar soluciones innovadoras.

La iniciativa convoca a estudiantes de educación superior de todo el país a desarrollar propuestas de bajo costo que contribuyan a eliminar barreras de accesibilidad en las ciudades. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de noviembre.

La accesibilidad universal va mucho más allá de contar con rampas y ascensores. También implica disponer de información comprensible, señalización adecuada, rutas peatonales y transporte público accesibles, servicios digitales inclusivos y condiciones que permitan a todas las personas desenvolverse y participar en igualdad de oportunidades en las distintas regiones de Chile.

En este contexto, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), lanzó la primera versión del concurso “Ideas para un Chile Accesible”, una iniciativa que convoca a estudiantes de educación superior de todo el país, con y sin discapacidad, a desarrollar soluciones innovadoras y de bajo costo para abordar las barreras que persisten en la cadena de accesibilidad de las ciudades del país.

El concurso considera siete categorías que abarcan diversos ámbitos de la vida cotidiana, como el desplazamiento por la ciudad, el acceso a la información, la tecnología, la cultura, el deporte, el turismo, la vida comunitaria y la seguridad ante emergencias. Asimismo, contempla un espacio para presentar propuestas que identifiquen nuevas barreras de accesibilidad no consideradas en las categorías anteriores.

El secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia subrogante, Alex Latorre, señaló que con este concurso “queremos conectar el conocimiento y la creatividad de las instituciones de educación superior con las necesidades de las ciudades. Buscamos propuestas innovadoras, factibles y replicables, que puedan transformarse en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La innovación no siempre requiere grandes inversiones o tecnologías complejas. También puede surgir de ideas sencillas capaces de resolver problemas que afectan directamente la vida de las personas”.

A su vez, la directora regional subrogante de Senadis, Soledad Cárdenas, destacó que “este concurso surge de una realidad que enfrentan diariamente muchas personas con discapacidad: dificultades para realizar acciones tan cotidianas como llegar a un servicio público, utilizar el transporte o participar en actividades culturales. Cuando una barrera aparece en cualquier etapa del recorrido, su autonomía puede verse limitada”.

En cuanto a los reconocimientos, la autoridad explicó que el equipo ganador del primer lugar recibirá un reconocimiento público y contará con el acompañamiento de Senadis para gestionar un proyecto piloto junto a instituciones públicas interesadas en evaluar la implementación de su propuesta.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar equipos de 3 a 5 estudiantes de instituciones de educación superior chilenas reconocidas oficialmente por el Estado, con la guía de un profesor o profesora, académico o académica.

¿Cómo postular?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. Las bases están disponibles en https://www.senadis.gob.cl/

La jornada final y premiación se realizarán de manera presencial el jueves 3 de diciembre de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.