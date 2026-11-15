Cielos nublados y temperaturas frescas se pronostican este domingo 15 de noviembre en Magallanes.

Para este domingo 15 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presenta cielos mayormente nublados con temperaturas frescas a templadas, destacando una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas vigente para Puerto Natales y zonas interiores.

Resumen meteorológico por ciudad

Ciudad Condición principal Mínima / Máxima Prob. de lluvia Viento Punta Arenas Nublado, despejando en la noche 8 °C / 14 °C 25 % Noroeste, 13 km/h Puerto Natales Nublado a parcialmente nublado 7 °C / 17 °C 10 % Suroeste, 14 km/h Porvenir Nublado, chubascos débiles en la tarde 8 °C / 14 °C 35 % Noroeste, 18 km/h Puerto Williams Lluvia débil a nublado 7 °C / 9 °C 45 % Norte, 10 km/h

Detalles y avisos vigentes