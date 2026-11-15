Cielos nublados y temperaturas frescas se pronostican este domingo 15 de noviembre en Magallanes.

Cielos nublados y temperaturas frescas se pronostican este domingo 15 de noviembre en Magallanes.

Para este domingo 15 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presenta cielos mayormente nublados con temperaturas frescas a templadas, destacando una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas vigente para Puerto Natales y zonas interiores.

Resumen meteorológico por ciudad

CiudadCondición principalMínima / MáximaProb. de lluviaViento
Punta ArenasNublado, despejando en la noche8 °C / 14 °C25 %Noroeste, 13 km/h
Puerto NatalesNublado a parcialmente nublado7 °C / 17 °C10 %Suroeste, 14 km/h
PorvenirNublado, chubascos débiles en la tarde8 °C / 14 °C35 %Noroeste, 18 km/h
Puerto WilliamsLluvia débil a nublado7 °C / 9 °C45 %Norte, 10 km/h

Detalles y avisos vigentes

  • Alerta en Puerto Natales y provincia de Última Esperanza. El SENAPRED mantiene una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas para la provincia de Última Esperanza y las comunas de Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera, donde los termómetros podrían alcanzar entre 19 °C y 23 °C en sectores interiores.
  • Punta Arenas. La jornada se mantendrá nublada durante el día con una leve probabilidad de llovizna aislada hacia las 18:00 horas y un cielo despejado hacia la noche.
  • Porvenir. Se esperan cielos cubiertos con vientos suaves del norte y noroeste, acompañados de lluvias débiles intermitentes entre las 17:00 y las 20:00 horas.
  • Puerto Williams. Será la localidad más fría y húmeda de la jornada, con precipitaciones débiles persistentes hasta media tarde y humedad cercana al 87 %.
17 personas accedieron a cirugía plástica en primer operativo realizado en el Hospital Clínico Magallanes.

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Periodista y animadora de TV María Luisa Godoy realizó cuentacuentos en la Biblioteca Municipal 114 de Punta Arenas.

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