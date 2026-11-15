Cielos nublados y temperaturas frescas se pronostican este domingo 15 de noviembre en Magallanes.
Para este domingo 15 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presenta cielos mayormente nublados con temperaturas frescas a templadas, destacando una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas vigente para Puerto Natales y zonas interiores.
Resumen meteorológico por ciudad
|Ciudad
|Condición principal
|Mínima / Máxima
|Prob. de lluvia
|Viento
|Punta Arenas
|Nublado, despejando en la noche
|8 °C / 14 °C
|25 %
|Noroeste, 13 km/h
|Puerto Natales
|Nublado a parcialmente nublado
|7 °C / 17 °C
|10 %
|Suroeste, 14 km/h
|Porvenir
|Nublado, chubascos débiles en la tarde
|8 °C / 14 °C
|35 %
|Noroeste, 18 km/h
|Puerto Williams
|Lluvia débil a nublado
|7 °C / 9 °C
|45 %
|Norte, 10 km/h
Detalles y avisos vigentes
- Alerta en Puerto Natales y provincia de Última Esperanza. El SENAPRED mantiene una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas para la provincia de Última Esperanza y las comunas de Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera, donde los termómetros podrían alcanzar entre 19 °C y 23 °C en sectores interiores.
- Punta Arenas. La jornada se mantendrá nublada durante el día con una leve probabilidad de llovizna aislada hacia las 18:00 horas y un cielo despejado hacia la noche.
- Porvenir. Se esperan cielos cubiertos con vientos suaves del norte y noroeste, acompañados de lluvias débiles intermitentes entre las 17:00 y las 20:00 horas.
- Puerto Williams. Será la localidad más fría y húmeda de la jornada, con precipitaciones débiles persistentes hasta media tarde y humedad cercana al 87 %.