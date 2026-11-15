Periodista y animadora de TV María Luisa Godoy realizó cuentacuentos en la Biblioteca Municipal 114 de Punta Arenas.

La destacada periodista y animadora de televisión compartió con niños y familias de Punta Arenas, presentando su libro infantil “50 cuentos chilenos para leer en familia”, en una jornada dedicada a fomentar la lectura desde la infancia.

Una entretenida jornada de lectura y participación familiar se vivió en la Biblioteca Municipal 114, ubicada en el barrio 18 de Septiembre, donde la destacada periodista y animadora de televisión María Luisa Godoy protagonizó una nueva sesión de cuentacuentos, en la que presentó su libro “50 cuentos chilenos para leer en familia”, compartiendo algunas de sus historias con los niños y niñas asistentes.

La actividad se enmarcó en el programa de cuentacuentos que impulsa la Municipalidad de Punta Arenas durante los fines de semana, a través de sus plataformas digitales y actividades presenciales, con el propósito de acercar la lectura a las familias y promover el uso de los espacios culturales de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la participación de la invitada y la continuidad de esta iniciativa municipal. “Como ustedes saben, los sábados y domingos tenemos cuentacuentos para todos los niños que nos siguen a través de la página de la Municipalidad y de nuestro Instagram @munipuq. Cada jornada presentamos un cuento distinto, pero hoy tuvimos una gran invitada y una gran amiga de nuestra ciudad, María Luisa Godoy, quien, además de su destacada trayectoria como animadora, también se dedica a escribir cuentos infantiles. Hoy nos acompañó con una de sus obras, en una actividad que fue todo un éxito en nuestra biblioteca”, señaló.

La autoridad también invitó a la comunidad a seguir participando de las actividades que se realizan en este recinto, ubicado en Cancha Rayada con Martínez de Aldunate, junto a la Octava Compañía de Bomberos. “Estamos muy contentos de que esta biblioteca se mantenga como lo que es, un faro de cultura, entretención y panoramas en el corazón del barrio 18 de Septiembre. Los invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades y a visitar este espacio, que está abierto de lunes a domingo”, agregó.

Por su parte, María Luisa Godoy manifestó su alegría por participar en el encuentro y destacó la importancia de generar instancias que acerquen los libros a los más pequeños. “Estoy muy contenta porque ha sido un fin de semana muy lindo en Punta Arenas. Quise venir a realizar este cuentacuentos con mi segundo libro, porque la lectura es fundamental. Está comprobado que un niño que lee desarrolla más su creatividad, amplía su vocabulario, se relaciona mejor con las personas y fortalece sus habilidades. Son infinitos los beneficios, por eso siempre estaré presente en todo lo que signifique incentivar la lectura”, expresó.

La visita de la comunicadora también estuvo vinculada a otras actividades desarrolladas durante su estadía en la comuna, entre ellas la inauguración de la sede de Edudown, iniciativa que brindará atención gratuita inicialmente a 30 pacientes. En ese contexto, Godoy valoró el trabajo conjunto entre distintos sectores para impulsar proyectos de impacto social. “Sabemos que ponernos de acuerdo entre el mundo público, el privado y la sociedad civil es clave para avanzar y construir un mejor país. Por eso, espero que se sigan concretando muchos acuerdos de este tipo”, concluyó.