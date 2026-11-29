Cómo elegir parlantes bluetooth para la casa, el exterior o regalar

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Para elegir entre parlantes Bluetooth conviene mirar cuatro datos antes que la cifra de watts: dónde lo vas a usar, cuántas horas de batería necesitas, qué código IP tiene contra agua y polvo y qué versión de Bluetooth incorpora. Con esas cuatro respuestas, la potencia pasa a ser un criterio más y deja de decidir la compra por sí sola.

Las fichas técnicas mezclan siglas difíciles de leer: watts de pico, IPX7, Bluetooth 5.3, modo eco. Aquí verás qué significa cada una y qué preguntas hacerte antes de elegir. Quien quiera ver modelos disponibles puede revisar un catálogo de parlantes Bluetooth y abrir la ficha de cada equipo para ver qué declara el fabricante.

Potencia y sonido: qué significan los watts en un parlante bluetooth

Los watts indican cuánta energía puede entregar el amplificador del parlante, pero no definen por sí solos cuán fuerte ni cuán bien suena. El sonido depende también de los transductores (las piezas que mueven el aire), la caja y el procesamiento de audio.

En las fichas aparecen dos cifras. La potencia continua, conocida como RMS, es la que el amplificador sostiene de forma estable. La potencia de pico describe un instante breve y por eso se publica con una cifra mayor. Además, un mismo amplificador puede declarar más watts si se mide aceptando más distorsión, así que una cifra sin contexto dice poco.

Duplicar los watts sube el sonido unos 3 decibeles, algo que el oído percibe como «un poco más fuerte». Para sentir el doble de volumen hacen falta unos 10 decibeles, cerca de diez veces la potencia.

Según el espacio, piensa así:

Dormitorio, escritorio o cocina: un parlante compacto suele bastar, porque las paredes reflejan el sonido y lo refuerzan.

Living o terraza: conviene un equipo de mayor tamaño, con más superficie de transductor y graves más llenos.

Exterior y fiestas: al aire libre no hay paredes que devuelvan el sonido y el mismo equipo se percibe con menos cuerpo. Ahí rinden los parlantes bluetooth grandes, con varios transductores y mayor tamaño.

Batería y carga: de qué depende la autonomía de un parlante inalámbrico

La autonomía que declara el fabricante se obtiene en pruebas controladas, y la ficha debería indicar a qué volumen se midió. El volumen, el tipo de música y la temperatura cambian la duración real: los graves intensos a volumen alto consumen más energía, y en el manual de al menos un fabricante la cifra a volumen máximo baja a cerca de la mitad de la que se obtiene a volumen medio.

Algunos modelos incluyen un modo de batería extendida (eco o de ahorro) que, según el fabricante, puede apagar las luces o ajustar el funcionamiento del equipo para gastar menos energía.

Antes de decidir, revisa en la ficha técnica:

A qué volumen se midió la autonomía declarada. Si tiene modo eco y qué desactiva. Cuánto tarda la carga completa y qué puerto usa.

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Resistencia al agua y al polvo: qué significan los códigos IP

El código IP indica cuánto resiste un equipo la entrada de polvo y de agua, según la norma internacional IEC 60529. El primer dígito se refiere a sólidos y polvo, y el segundo a líquidos. Una «X» significa que ese aspecto no fue ensayado o no se declara.

Código Qué indica Uso orientativo IPX4 Resiste salpicaduras desde cualquier dirección Cocina, terraza, llovizna IPX5 Resiste chorros de agua de baja presión Lluvia, riego cercano IPX7 Resiste inmersión temporal hasta 1 metro durante 30 minutos Borde de piscina, caídas al agua IP67 Hermético al polvo y resiste la misma inmersión que IPX7 Playa, arena, camping

Un parlante IPX7 no necesariamente está probado contra chorros, porque cada nivel se ensaya por separado. Y el código describe una prueba de laboratorio, no un uso permanente dentro del agua: revisa en el manual cómo secar los puertos después de mojarlo.

Tamaño, conexión y uso: portátil, de mesa y versión de Bluetooth

Un parlante portátil prioriza batería, peso y resistencia; uno de mesa prioriza caja y sonido para un espacio fijo, y a veces trabaja conectado a la corriente.

La versión de Bluetooth define las funciones disponibles, pero no garantiza por sí sola más alcance. Según el Bluetooth SIG, el alcance real depende de la potencia de transmisión, la antena y los obstáculos: paredes, humedad y estructuras de metal u hormigón lo reducen. Las versiones están diseñadas para entenderse entre sí, así que, en general, un parlante nuevo funciona con un teléfono más antiguo usando las funciones que ambos comparten.

Si quieres compartir audio con varios equipos, busca Auracast en la ficha. Es la función de difusión de LE Audio (la generación de audio Bluetooth de bajo consumo) que envía una misma señal a varios parlantes o audífonos a la vez. Requiere Bluetooth 5.2 o posterior y además un perfil específico, por lo que tiene que estar declarada.

Si es para regalar, estas preguntas ordenan la elección:

¿Lo usará en casa o lo llevará de un lugar a otro?

¿Estará cerca del agua, la arena o la lluvia?

¿Escucha música por horas o en momentos puntuales?

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos watts necesita un parlante bluetooth para una fiesta?

No hay una cifra única, porque el resultado depende del espacio, del tamaño de los transductores y de si la potencia declarada es continua o de pico. Para una fiesta al aire libre conviene un parlante bluetooth de mayor tamaño, con más superficie de transductor, y fijarse en la potencia continua (RMS) antes que en la de pico. Si el espacio es amplio, revisa si el modelo permite vincular una segunda unidad para cubrir más superficie.

¿Se puede meter a la piscina un parlante con certificación IPX7?

Un parlante IPX7 superó en laboratorio una prueba de inmersión temporal de hasta 1 metro durante 30 minutos. Una caída breve en esas condiciones está dentro de lo ensayado, pero una piscina puede ser más profunda y la prueba no considera agua con cloro ni salada. No es un equipo para usar bajo el agua; después de mojarlo, sigue las indicaciones del manual para secarlo y cargarlo.

¿Se pueden conectar dos parlantes inalámbricos al mismo tiempo?

Sí, algunos parlantes inalámbricos permiten vincular dos unidades del mismo fabricante para sonido estéreo o para ampliar la cobertura, normalmente desde un botón o una aplicación. La función depende de cada modelo, así que hay que confirmarla en la ficha.