Tribunal Internacional rechazó petición de Argentina para frenar explotación petrolera británica en las Falklands/Malvinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó la solicitud presentada por Argentina para suspender las operaciones petroleras impulsadas por el Reino Unido en las Islas Falklands/Malvinas, en el marco del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago.

La resolución, adoptada el 28 de noviembre en Hamburgo, Alemania, por 18 votos contra 3, representa un revés para el Gobierno de Javier Milei, que buscaba impedir que avanzaran las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en una zona marítima cuya soberanía y jurisdicción reclama Argentina.

El país sudamericano había solicitado medidas provisionales para detener el desarrollo del proyecto, argumentando que el Reino Unido estaba autorizando unilateralmente actividades sobre recursos naturales pertenecientes a un territorio en disputa.

Sin embargo, el tribunal consideró que los planteamientos argentinos requerían abordar previamente la controversia sobre la soberanía de las islas, una materia que excede el ámbito de competencia de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar invocada en el procedimiento.

El proyecto Sea Lion es desarrollado por las compañías Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que poseen participaciones del 65% y 35%, respectivamente. La iniciativa contempla iniciar las perforaciones en 2027 y alcanzar su primera producción petrolera durante 2028.

Pese al resultado adverso, la resolución no significa que el tribunal haya reconocido la soberanía británica sobre las Falklands/Malvinas ni que haya resuelto definitivamente la disputa territorial entre ambos países.

De esta manera, mientras las operaciones petroleras continúan avanzando según el calendario previsto, Argentina mantiene abierta su reclamación por la soberanía del archipiélago y los recursos naturales de su entorno marítimo.