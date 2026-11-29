La tasa de desocupación en la Región de Magallanes fue 6,8% en el trimestre agosto – octubre de 2026.

En doce meses se registró una variación de 0,7 puntos porcentuales, explicada por el alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y la nula variación de las personas ocupadas.

En 6,8% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre agosto – octubre de 2026 (ASO2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



La cifra significó un ascenso de 0,7 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y a la nula variación de las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 11,2%.



Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 68,0% y 63,4%, decreciendo 0,1 pp. y 0,6 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, influida principalmente por personas inactivas potencialmente activas (10,8%).



En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,5%, con una reducción de 2,1 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 7,0%, con un alza de 2,7 pp. en el mismo período.



Personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas no presentó variación debido a que las mujeres ocupadas crecieron 0,7%, mientras que los hombres registraron una disminución de 0,5%.



Según sector económico, la nula variación de la población ocupada fue resultado, principalmente, del ascenso de enseñanza (22,2%) y administración pública (14,4%) y de las disminuciones en comercio (-27,4%) y actividades de salud (-23,3%). Por categoría ocupacional, se observó un aumento en personas trabajadoras por cuenta propia (13,6%).



Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 18,8%, con un descenso de 1,6 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 7,9%, incididas tanto por los hombres (-9,1%) como por las mujeres (-6,6%).



Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 14,5%, con un incremento de 0,7 pp. en el período. En los hombres se situó en 12,2% y en las mujeres, en 17,3%. La brecha de género fue 5,1 pp.



Ver:

Boletín ENE Región de Magallanes no. 200: agosto – octubre 2026