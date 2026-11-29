Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca fortalecer el diálogo y la coordinación con instituciones públicas vinculadas.

El primer encuentro intersectorial reunió al SBAP con funcionarios de instituciones públicas vinculadas, y permitió explicar sus principales funciones y el trabajo de gestión del cambio para el traspaso de las 14 áreas protegidas de la región desde CONAF.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas realizó en Magallanes su primer encuentro ampliado con funcionarios de instituciones públicas, con el fin de explicar sus principales funciones y el proceso de traspaso de las 14 áreas protegidas que hoy administra CONAF en la región, previsto para marzo de 2027. Por ahora, el Servicio gestiona y administra las ACMU Francisco Coloane y Seno Almirantazgo.

El encuentro tuvo en su primera etapa al director regional de Magallanes, Alejandro Fernández, realizando una introducción al Servicio y una mirada más profunda respecto de los cambios que tiene y tendrá la gestión y administración de las áreas protegidas, en la medida en que son traspasadas al Servicio.

Posteriormente, el profesional de Áreas Protegidas, Joaquín Almonacid, abordó los procesos de homologación de los Bienes Nacionales Protegidos (BNP). El Servicio ya completó los trámites para presentar la primera propuesta de homologación de un total de 14 que tiene la región. Además, cuenta con un listado priorizado para seguir avanzando en el mecanismo para reclasificarlos e integrarlos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que se compone de las siguientes categorías: Monumento Natural, Parque Nacional, Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos, Área de Conservación de Pueblos Indígenas y Reserva de Región Virgen. Este proceso se realiza bajo el principio de no regresión ambiental, lo que significa que el cambio no puede reducir el grado de protección, jerarquía o superficie del área.

Otro de los temas abordados en el encuentro fue el de los permisos que la institución otorga en áreas protegidas para actividades turísticas, de investigación, de educación, deportivas, culturales y de producción audiovisual. El gestor de Áreas Marinas Protegidas, Francisco Brañas, explicó que se trata de permisos que no requieren infraestructura y cuya duración máxima es un año.

Se tramitan en la página web del SBAP y se circunscriben a la protección de la biodiversidad y en concordancia con los planes de manejo del área, y no reemplaza otras autorizaciones sectoriales, las que deben tramitarse en las instituciones que corresponda. La propia institución fiscaliza tanto los permisos otorgados como la ausencia de ellos, así como su adecuada ejecución.

El director de Magallanes agradeció el interés de los funcionarios públicos en esta instancia de socialización del Servicio. “Son muy importantes estos encuentros en esta etapa de implementación, para explicar qué hace el Servicio y cómo nos vinculamos con las otras instituciones. Entendemos que el inicio de operaciones de una nueva institución trae consigo muchas preguntas y por eso estamos acá, para aclarar las dudas que existan sobre nuestro rol en la institucionalidad ambiental”, comentó.

Velar por la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas

Parte fundamental del trabajo del Servicio es velar por la biodiversidad presente en el país. Para cumplir con este cometido, el Servicio debe diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de una serie de instrumentos de conservación, los que se dividen en instrumentos generales, a nivel de ecosistemas, de especies, y económicos.

La exposición de esta área de trabajo estuvo a cargo de Juan Francisco Pizarro, jefe regional de Biodiversidad, quien destacó entre los instrumentos de conservación: los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de especies, las Reservas de la Biósfera y los programas de monitoreo, desafíos que el Servicio está asumiendo gradualmente desde febrero de este año.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fiscaliza el cumplimiento de los planes de manejo para la conservación y de restauración ecológica, así como de los permisos que otorga en las áreas protegidas, entre otras materias. Javier Mimica, encargado regional de Fiscalización en Magallanes, destacó las multas por infracciones por daño ambiental o incumplimientos: en caso de infracciones leves, las multas pueden llegar a 1.000 UTM; mientras que las infracciones graves, hasta 10.000 UTM; y en caso de infracciones gravísimas, el monto puede ascender hasta las 15.000 UTM.

Por último, a través de la encargada regional Jurídica, Natalia Pavicich, el Servicio abordó su rol sancionatorio, destacando que son instruidos a nivel regional (tanto la tramitación como la ejecución de los procedimientos), para responder con rapidez a la realidad regional.

El encuentro contó con el apoyo del proyecto GEF-SBAP, una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).