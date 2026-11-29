Profesor de Porvenir formalizado por maltrato contra alumna de 12 años es padre de la jueza de Policía Local de la comuna.

Un profesor de Porvenir fue formalizado por los delitos de maltrato corporal relevante y trato degradante, luego de ser detenido por hechos que habría cometido en contra de una estudiante de 12 años. El caso también ha generado atención debido al vínculo familiar del docente con la jueza de Policía Local de Porvenir, Ivette Barría Rojas, quien es su hija.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento judicial, el profesor fue formalizado por hechos que involucran a una menor de edad, mientras el tribunal decretó medidas cautelares destinadas a resguardar a la víctima durante el desarrollo de la investigación.

Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición del docente de acercarse al domicilio de la estudiante y al establecimiento educacional al que asiste, con el objetivo de evitar cualquier contacto mientras se esclarecen los antecedentes de la denuncia.

El tribunal estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

El vínculo familiar que marca el caso

Uno de los antecedentes que rodea esta causa es el vínculo familiar del imputado con la jueza de Policía Local de Porvenir, Ivette Barría Rojas, quien se desempeña en la capital de Tierra del Fuego.

El profesor formalizado es padre de la magistrada, antecedente que adquiere relevancia pública considerando la naturaleza de los hechos investigados y el contexto institucional en el que se desempeña su hija.

La causa, sin embargo, corresponde a un procedimiento penal en el que los antecedentes deberán ser esclarecidos durante el período de investigación, sin que la formalización implique por sí sola una condena ni la acreditación definitiva de los delitos imputados.

El caso se encuentra en etapa investigativa, bajo las medidas cautelares decretadas por el tribunal.