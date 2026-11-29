Mujeres participaron en jornada de empoderamiento y protección personal en Punta Arenas.

La iniciativa municipal contempló una clase magistral de autodefensa y actividades para fortalecer la autoestima, la autonomía física y las redes de apoyo.

Herramientas de protección personal, técnicas de autodefensa y espacios de encuentro marcaron la jornada “Poderosas: Empoderamiento Femenino”, actividad organizada por la Oficina Municipal de la Mujer en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora. La actividad convocó a 100 mujeres y se enmarcó en las acciones de prevención de la violencia de género impulsadas por el municipio.

La jornada contempló tres bloques de trabajo dirigidos por el monitor Genaro Carrasco, certificado en metodología KAPAP y violencia de género, junto a tres instructoras. Las participantes realizaron dinámicas de motivación personal, ejercicios grupales y aprendieron técnicas de protección, autodefensa y reacción ante situaciones de riesgo.

“Un pequeño curso de empoderamiento femenino. Aquí hay técnicas que uno busca para poder tener mejor autoestima, pero también que se conozcan entre mujeres. Son temas de protección personal, y por eso es que estos cursos son tan buscados por nuestras vecinas”, señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Asimismo, el jefe comunal destacó la labor de la oficina de la mujer: “Tiene cursos permanentes, pero también siempre está buscando estos métodos que son bien buscados por algunos vecinos”.

Por su parte, la encargada de la Oficina de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que el propósito es fomentar la autonomía física y fortalecer la autoestima, destacando también la importancia de generar redes de apoyo entre mujeres.

Marisol Miranda, participante de la jornada, valoró la oportunidad de compartir y aprender junto a otras mujeres. “Es una tremenda oportunidad que nos dan a todas las mujeres de Punta Arenas, porque te sirve especialmente para el cuerpo, sanar el alma, ser mejores personas, compartir más y conocer a otras personas también”.

A través de iniciativas como esta, el municipio continúa impulsando acciones de prevención de la violencia de género y promoción del empoderamiento femenino, generando espacios de aprendizaje y encuentro para las mujeres de la comuna.