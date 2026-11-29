Los invitados al asado | Jorge Restovic Skirving | Opinión

Columna de opinión para los que llegaron con hambre y se fueron sin carne

Chile está de fiesta. El INE acaba de anunciar que llegamos al 10% de cesantía, la más alta en cinco años, con más de un millón de personas sin trabajo. Y el Gobierno, lejos de preocuparse, nos explica que en realidad esto es una buena noticia.

Primero apareció el ministro del Trabajo, Tomás Rau, con la tranquilidad de un hombre que no tiene que pagar el arriendo a fin de mes:

«¿Por qué subió el desempleo? Porque hay más gente buscando trabajo».

Claro. El problema no es que no haya pega. El problema es que a la gente le dio por buscar pega. Si todos nos quedáramos en la casa, calladitos, sin ilusionarnos, la cesantía bajaría de inmediato. La solución es no buscar.

Y como si fuera poco, el ministro nos dio la cifra optimista: se crearon 76 mil empleos. Lo que no dijo con tanto entusiasmo es que en 12 meses la fuerza de trabajo creció 1,3% y los ocupados cayeron 0,4%. O sea, hay más gente en la fila y menos sillas. Pero no importa, hay que mirar el vaso medio lleno.

Y luego, para que entendiéramos bien, llegó el diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del Presidente, a explicarnos economía en Radio Agricultura con una clase magistral:

«Los que no tienen carne son los desempleados».

Gracias, diputado. Por fin entendimos. Todo este tiempo pensábamos que la cesantía era no tener trabajo, no tener sueldo, no poder pagar el colegio, el dividendo, el remedio. Y no. Era simplemente no tener carne en el asado.

Según su teoría, si todos tienen carne, hay pleno empleo. Si no tienes carne, eres desempleado. Y si subió la cesantía, es porque llegaron más invitados al asado. Llegaron los desanimados, las mujeres, los jóvenes, todos esos imprudentes que tuvieron la ocurrencia de querer trabajar.

La culpa, entonces, es de los invitados. No del dueño del asado, que puso poca carne. No del parrillero, que no prendió el fuego a tiempo. No. La culpa es de los que llegaron con hambre.

Y para cerrar el círculo perfecto, el Presidente Kast, desde Osorno, nos consoló:

«El sueño de encontrar trabajo se está recuperando».

Qué bonito. El sueño se recupera, mientras la realidad se hunde. Tenemos 10% de cesantía, pero tenemos el sueño intacto. Y con el sueño, al parecer, se paga la cuenta del supermercado.

Tranquilos, chilenos. No estamos cesantes. Estamos participando en un asado nacional donde simplemente no nos tocó carne. Y si nos quejamos, es porque no entendemos la economía.

La próxima vez que usted vaya a una entrevista y no lo llamen, no se preocupe. No es que no haya trabajo. Es que usted es parte de la estadística optimista. Usted es de los que salieron a buscar. Usted es el problema.

Y si le da hambre, no pida carne. Pida fe. Que según el Gobierno, de eso sí que hay de sobra.

¿Hasta cuándo los que gobiernan creen que la gente es idiota?

¿Hasta cuándo creen que con una frase bonita, con un asado, con un sueño, nos van a tapar la olla? La gente no es tonta. La gente sabe cuando no le alcanza. La gente sabe cuando busca pega y no hay. La gente sabe cuando le hablan como si fuera un niño.

Nosotros no somos invitados. Somos los dueños de este país. Y ya nos cansamos de mirar cómo otros se comen la carne mientras a nosotros nos dejan el humo.

Jorge Restovic Skirving.