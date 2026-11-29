Elencos municipales estrenaron “La novicia rebelde, el eco de la música”.

La adaptación teatral-musical del clásico familiar contempla otras cuatro obras. La última oportunidad para retirar invitaciones fue este sábado 28 de noviembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Teatro Municipal.

Con 74 artistas sobre el escenario y una propuesta que reúne teatro, música y voces de distintas generaciones, los elencos municipales estrenaron este viernes “La novicia rebelde, el eco de la música”, una novedosa adaptación del clásico musical que marca el inicio de una programación que contempla otras cuatro obras a cargo de los elencos municipales.

La producción reúne al Elenco de Teatro, el Coro de Voces Blancas y el Coro Adulto en una puesta en escena que combina emoción, humor y música para toda la familia.

“Espectacular el talento y la calidad. Es un musical, una obra que es un clásico, que une a la familia, muy bonito, de verdad, genera mucho sentimiento. Es un orgullo gigante lo que han hecho los elencos del Teatro Municipal de nuestra ciudad”, señaló.

Asimismo, Radonich valoró que se trate de una producción completamente local, destacando el trabajo detrás de cada detalle: “Una producción 100% nuestra, el maquillaje, el vestuario, las imágenes, qué puedo decir, orgullo del talento que tenemos en nuestra ciudad”.

Entre los asistentes, Macarena Cid, señaló que “es una linda experiencia poder compartir esto en familia”, y destacó la participación conjunta del coro infantil, el coro adulto y el elenco de teatro. Por su parte, Angélica Jara, quien asistió junto a su hija, agradeció que la cultura llegue a todos con espectáculos de gran calidad.

Última oportunidad para retirar invitaciones

Este sábado 28 de noviembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Teatro Municipal, fue la última instancia para retirar entradas para las funciones del fin de semana.

Tras su estreno, “La novicia rebelde, el eco de la música” vuelve este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con presentaciones a las 16:00 y 19:00 horas, en el Teatro Municipal “José Bohr”.