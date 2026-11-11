Cómo se las arreglan para vender en la ciudad más austral del mundo: las historias de dos emprendedoras de Puerto Williams.

Carolina administra un supermercado que su abuela fundó en los años 90 y Yamila llegó desde Colombia para abrir su propio restaurante. Ambas enfrentan el desafío de mantener sus negocios en una ciudad de poco más de 2 mil habitantes, donde llegar desde Punta Arenas por mar puede tomar más de 30 horas.

Puerto Williams, XX de noviembre de 2026.- En Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, administrar un negocio tiene desafíos que difícilmente se encuentran en otras partes de Chile. Ubicada en la isla Navarino, a casi 2.400 kilómetros de Santiago, sus cerca de 2 mil habitantes dependen de conexiones marítimas y aéreas para acceder a numerosos productos y servicios. Solo el viaje en ferry desde Punta Arenas puede tomar entre 30 y 32 horas.

En ese escenario, cada mejora en el funcionamiento de un comercio puede marcar una diferencia. Lo saben bien Carolina Molina y Yamila Camilo Carabali, dos emprendedoras que, con historias muy distintas, han encontrado la manera de sacar adelante sus negocios en uno de los lugares más aislados del país.

Un supermercado que lleva más de 30 años atendiendo a los vecinos

El supermercado Temuco es parte de la historia familiar de Carolina Molina. Su abuela lo fundó en la década de 1990 y, en 2007, Carolina asumió la administración. En ese entonces, el negocio funcionaba únicamente con efectivo y la conectividad era muy limitada.

Casi dos décadas después, el supermercado cuenta con 10 trabajadores y ha ido incorporando nuevas herramientas para facilitar su funcionamiento. Una de las últimas fue una máquina de cobro de Mercado Pago, que le permite aceptar pagos digitales, todo tipo de tarjetas y emitir boletas desde un mismo dispositivo entre otras funcionalidades.

“Para nosotros es un avance importante. Los propios clientes nos pedían poder emitir boletas y ahora podemos hacerlo desde la misma solución con la que recibimos los pagos. Eso nos ayuda a ordenar mejor las ventas y tener un mayor control del negocio”, cuenta Carolina.

Para ella, el cambio no se trata simplemente de incorporar tecnología, sino de responder a las necesidades de sus clientes y administrar mejor un negocio que ha acompañado a su familia durante más de tres décadas.

De Colombia al extremo sur de Chile para abrir un restaurante

La historia de Yamila Camilo Carabali comenzó a miles de kilómetros de Puerto Williams. Llegó desde Colombia en 2011 y, tres años después, decidió emprender con su propio restaurante, “Dientes de Navarino”.

Hoy tiene un equipo de cinco personas y recibe a quienes viven en la ciudad y a quienes llegan a conocer los paisajes de la isla, entre ellos los visitantes atraídos por el circuito de trekking de los Dientes de Navarino.

A diferencia del supermercado de Carolina, su restaurante ya aceptaba tarjetas. Sin embargo, Yamila buscaba resolver dos problemas cotidianos: cobrar con todas las tarjetas disponibles y poder utilizar al instante el dinero que recibe por sus ventas para cubrir los gastos del negocio.

“Para un negocio como el nuestro es muy importante poder disponer de inmediato del dinero de las ventas. Nos permite tener mayor flexibilidad para cubrir los gastos del día a día y seguir moviendo el negocio”, explica.

Por eso decidió incorporar una máquina de Mercado Pago, que le permite disponer inmediatamente de los fondos de sus ventas, una ventaja especialmente útil para administrar los gastos cotidianos de un restaurante.

Las máquinas de pago también llegaron al fin del mundo

Carolina y Yamila forman parte de los primeros siete comercios de Puerto Williams que incorporaron máquinas de cobro de Mercado Pago, en una ciudad donde la distancia y las dificultades de conectividad pueden hacer más compleja la operación de los negocios.

“El propósito de Mercado Pago es que la geografía no determine las herramientas a las que puede acceder un emprendedor. Los comercios de Puerto Williams tienen las mismas necesidades que los de cualquier otra ciudad: cobrar de manera simple, administrar sus ventas y contar con herramientas para crecer”, explica Matías Spagui, Vicepresidente de Países Andinos de Mercado Pago.

La experiencia de estas emprendedoras refleja un fenómeno que también se observa en el resto del país. Según el estudio Efecto MELI, durante 2025 más de 190 mil empresas y emprendedores utilizaron Mercado Pago para procesar sus pagos mientras que durante ese mismo año, más de 1 millón 300 mil emprendedores recibieron un crédito. El 41% de ellos nunca había recibido financiamiento de una institución bancaria tradicional.

Ahora también llegan las compras por internet

Mercado Libre también llegó a la isla Navarino mediante una nueva ruta logística que conecta Punta Arenas con la ciudad a través de un ferry.

Durante su etapa inicial, la ruta ya registra más de 5 mil envíos, facilitando el acceso a productos que, por la ubicación geográfica de la ciudad, pueden ser difíciles de conseguir.

Así, mientras las compras por internet comienzan a llegar con mayor facilidad a los hogares de Puerto Williams, negocios como los de Carolina y Yamila incorporan nuevas herramientas para atender a sus clientes.