Estudiantes del INSUCO de Punta Arenas representarán a Magallanes en Final Nacional de Debate Escolar Participativo 2026.

El equipo del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas obtuvo el primer lugar en la instancia regional y viajará a la Región de Valparaíso para participar en la competencia nacional los días 11 y 12 de noviembre.

El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, encabezó un desayuno de despedida para reconocer y desear éxito a los estudiantes del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) de Punta Arenas, quienes representarán a la región en la Final Nacional de Debate Escolar Participativo 2026.

La delegación está integrada por José Iván Gaete Velásquez y Asaf Vladimir Lavados Maldonado, ambos estudiantes de cuarto medio, y Constanza Belén Fernández Vidal, de segundo medio. El equipo obtuvo el primer lugar en la instancia regional, logro que les permitió clasificar a la final nacional, que se desarrollará los días 11 y 12 de noviembre en la Región de Valparaíso.

Durante el encuentro también participaron el docente guía, Lukas Puz Segovia, y la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla, quienes acompañarán y apoyarán a los estudiantes en esta experiencia.

En la oportunidad, el seremi conoció detalles del itinerario y la preparación del equipo, además de destacar el compromiso de los estudiantes y el trabajo formativo desarrollado por el establecimiento. Asimismo, les deseó el mayor de los éxitos en esta instancia, confiando en que representarán de la mejor manera a la Región de Magallanes.