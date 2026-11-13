CONAPACH declara estado de alerta nacional ante alza de combustibles, crisis pesquera y falta de apoyo estatal.

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile advierte una «tormenta perfecta» que pone en riesgo la subsistencia de las caletas y la seguridad alimentaria del país.

El gremio denuncia el cobro injusto del impuesto específico a los combustibles para embarcaciones que no utilizan la red vial, sumado al impacto del fenómeno de El Niño, la reducción de cuotas de pesca y los ataques del lobo marino.

Valparaíso, 12 de noviembre de 2026.– En representación de miles de hombres y mujeres de mar a lo largo de todo el territorio nacional, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) declaró hoy estado de alerta y movilización, manifestando su profundo rechazo ante el abandono y la crítica situación económica, productiva y regulatoria que atraviesa el sector.

Desde la organización advirtieron que la pesca artesanal enfrenta hoy una verdadera «tormenta perfecta» que amenaza directamente la subsistencia de las caletas, el empleo costero y la seguridad alimentaria de la población chilena.

Injusticia tributaria y crisis de los combustibles

El principal detonante del conflicto es el alza constante y desmedida en el precio de los combustibles, un insumo básico e irremplazable que hoy vuelve inviables las salidas a navegar.

Frente a este escenario, CONAPACH denunció lo que califican como una profunda injusticia tributaria: el sector pesquero artesanal paga íntegramente el impuesto específico a los combustibles, pese a que sus embarcaciones operan exclusivamente en el mar y no hacen uso de las carreteras ni de la red vial, infraestructura para cuya mantención fue creado originalmente este gravamen.

Factores ambientales y productivos al límite

A la asfixia económica se suman severos factores ambientales y regulatorios que agudizan la crisis hasta límites insostenibles para las familias pescadoras:

Impacto de El Niño y recorte de cuotas: El evento climático de El Niño —que continúa en desarrollo y aún no alcanza su punto máximo según informes técnicos— está alterando los ecosistemas marinos y desplazando los recursos. A esta escasez se suma la ostensible baja en las cuotas de pesca anunciadas para el próximo año, lo que recorta drásticamente las posibilidades de captura y obliga a las embarcaciones a recorrer mayores distancias, disparando el gasto de combustible sin garantizar resultados.

El evento climático de El Niño —que continúa en desarrollo y aún no alcanza su punto máximo según informes técnicos— está alterando los ecosistemas marinos y desplazando los recursos. A esta escasez se suma la ostensible baja en las cuotas de pesca anunciadas para el próximo año, lo que recorta drásticamente las posibilidades de captura y obliga a las embarcaciones a recorrer mayores distancias, disparando el gasto de combustible sin garantizar resultados. Daños por el lobo marino: El aumento descontrolado de la población de lobos marinos provoca pérdidas millonarias diarias en las faenas. Esta especie no solo depreda las capturas, sino que destruye de manera sistemática las artes y aparejos de pesca, dejando a los trabajadores sin sus herramientas básicas de trabajo y sin mecanismos efectivos de compensación o control.

Ante la gravedad de estos hechos, la Confederación exige respuestas concretas e inmediatas por parte de las autoridades de Gobierno para resguardar la actividad pesquera artesanal en Chile, advirtiendo que el sector se mantendrá en estado de alerta hasta obtener soluciones reales.