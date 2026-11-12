Ruta Vicuña-Yendegaia proyecta conexión definitiva para diciembre de 2029 y abre nuevas perspectivas de desarrollo para la Provincia Antártica Chilena.

– En una visita a Caleta 2 de Mayo, encabezada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, autoridades regionales y provinciales conocieron los avances del frente sur de esta emblemática obra de conectividad. El Gobierno busca adelantar su materialización mediante nuevas estrategias de trabajo y una mayor capacidad operativa, con el propósito de concretar la unión terrestre entre el norte y el sur de Tierra del Fuego durante diciembre de 2029.

En uno de los territorios más aislados y geográficamente desafiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el avance de la Ruta Vicuña-Yendegaia comienza a proyectar un horizonte cada vez más cercano para concretar una de las obras de conectividad más importantes del extremo austral del país.

Hasta Caleta 2 de Mayo, en Yendegaia, se trasladó una comitiva de autoridades encabezada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto a la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, y el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quienes dieron inicio a la etapa 12 de la obra ubicada en el frente sur de esta ruta, tras una navegación desde Puerto Williams a bordo del Patrullero de Servicio General (PSG) «Piloto Sibbald» de la Armada de Chile y un recorrido terrestre de 21,6 kilómetros hasta llegar al punto de mayor avance.

Durante el despliegue, el subsecretario Balmaceda dio a conocer uno de los principales hitos que marcarán el desarrollo de este proyecto: el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de concretar la conexión definitiva de la ruta en diciembre de 2029, adelantando así los plazos que se habían considerado anteriormente y estableciendo como objetivo que esta infraestructura, de la que restan 28,1 de los 139,6 kilómetros de longitud, pueda materializarse durante el actual Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

«Estamos muy contentos de poder marcar este hito en el día de hoy, el inicio de una nueva etapa que va a lograr a diciembre del 2029 nuestro compromiso como Ministerio de Obras Públicas, con el apoyo del Cuerpo Militar del Trabajo, de generar esa ansiada conectividad que va a significar desarrollo, más oportunidades para el turismo y poder hacer frente a las inclemencias climáticas, sin depender solo de la vía marítima», manifestó el subsecretario Balmaceda.

La autoridad agregó que esta conectividad permitirá avanzar hacia una alternativa terrestre y marítima entre Punta Arenas y Puerto Williams, fortaleciendo la integración territorial y sumando soberanía en una zona estratégica para el país.

Por su parte, la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, destacó el carácter estratégico de esta infraestructura, tanto para la región como para el conjunto del territorio nacional, subrayando que se trata de una obra de Estado que ha trascendido distintas administraciones.

“Esta ruta es sumamente importante para la conectividad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero también de Chile. Durante este Gobierno pretendemos conectar los tramos que quedan y abrir esta ruta en el año 2029, de forma tal de unir el norte con el sur y tener mayor operatividad vial en este sector», sostuvo.

En tanto, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, relevó el impacto que tendrá esta obra en la vida de los habitantes de Puerto Williams y en las perspectivas de crecimiento de la provincia, especialmente por las oportunidades que abrirá para el desarrollo económico y turístico.

“Esta ruta largamente añorada por todos los habitantes de la Provincia Antártica, por los habitantes de Puerto Williams, está cada vez más cerca de concretarse y es el desafío del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, concretar la conectividad entre el territorio de la isla de Tierra del Fuego con la Provincia Antártica Chilena», señaló.

La autoridad provincial agregó que «aquí no sólo se está construyendo un camino, se está construyendo el futuro de Puerto Williams. El potencial de esta ruta para el desarrollo económico es vital: nos va a permitir crecer, desarrollarnos, atraer más turistas y mejorar la economía local».

Una estrategia para acelerar las obras

El cumplimiento del objetivo de diciembre de 2029 supone importantes desafíos técnicos y logísticos, considerando las condiciones geográficas y climáticas del territorio, particularmente en los sectores que deberán atravesar la Cordillera Darwin.

Para enfrentar esta etapa, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, y el Cuerpo Militar del Trabajo han definido nuevas estrategias de ejecución que consideran el aumento de las dotaciones de personal civil y militar, una mayor disponibilidad de maquinaria y equipamiento, y la implementación de turnos de trabajo de 20 días por 20 días, con equipos que permitan mantener la continuidad de las faenas durante todo el año.

El teniente coronel Rodrigo Vergara Quezada, jefe de la Subjefatura Zonal del Cuerpo Militar del Trabajo en Punta Arenas, explicó que esta metodología permitirá mantener equipos operativos de manera permanente, sin detener las obras en los cambios de turno. Asimismo, durante la temporada estival se contempla la posibilidad de implementar dos jornadas diarias, aprovechando las mayores horas de luz natural.

El oficial destacó también el significado de esta labor en un territorio de condiciones extremas, señalando que se trata de un trabajo que representa historia, soberanía y presencia del Estado en los lugares más aislados de la patria, expresando su orgullo por liderar a los equipos que hacen posible esta construcción.

Una obra que transformará la conectividad austral

La Ruta Estancia Vicuña-Yendegaia constituye un proyecto estratégico para la integración territorial de Magallanes. Sus trabajos comenzaron en 1994 y contemplan un trazado de 139,6 kilómetros, estructurado en 14 etapas, que se extiende desde el sector del río Rasmussen hasta Bahía Yendegaia, en el canal Beagle. A ello se suma un ramal de 13 kilómetros hacia Caleta María.

Su materialización permitirá establecer una conexión bimodal, terrestre y marítima, entre Punta Arenas y Puerto Williams, incorporando un cruce marítimo entre Caleta 2 de Mayo y Puerto Navarino, con una duración aproximada de dos horas.

De esta manera, se abrirá una alternativa de desplazamiento que podría reducir en alrededor de 12 horas los tiempos de viaje respecto de las actuales conexiones marítimas, que superan las 30 horas. Junto con mejorar las condiciones para el transporte de pasajeros y carga, esta infraestructura proyecta importantes oportunidades para el turismo, la actividad económica y el desarrollo de nuevos servicios en la Provincia Antártica Chilena, potenciando los atractivos naturales de Tierra del Fuego y su entorno subantártico.

La visita a Caleta 2 de Mayo también permitió conocer en terreno la abnegada labor que desarrollan los integrantes del Cuerpo Militar del Trabajo, junto a los equipos del Ministerio de Obras Públicas y Carabineros de Chile, en un territorio marcado por el aislamiento, las condiciones climáticas adversas y las dificultades propias de trabajar en esta zona.

Así, mientras las maquinarias continúan abriendo paso en el extremo sur de Tierra del Fuego, la meta de diciembre de 2029 comienza a convertirse en un horizonte concreto para una obra que busca cambiar la historia de la conectividad austral y abrir nuevas oportunidades para los habitantes de la Provincia Antártica Chilena.