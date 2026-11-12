Gremios de camioneros a nivel nacional alcanzan acuerdo con el Gobierno.

Gremios de camioneros a nivel nacional alcanzan acuerdo con el Gobierno.
Crédito: ATON

El Gobierno anunció este jueves 12 de noviembre por la noche un acuerdo con las confederaciones de camioneros Fuerza del Norte y Centro-Sur para deponer el paro, tras dos jornadas de negociaciones en La Moneda. El anuncio oficial fue realizado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los representantes de ambas organizaciones movilizadas.

Puntos principales del acuerdo

  • Rebaja inmediata al diésel: Se aplicará una disminución efectiva de $142 por litro en el petróleo diésel a partir de la próxima semana. Esta medida se logrará enviando un proyecto de ley con discusión inmediata para revertir el alza de $42 aplicada hoy, sumado a una rebaja adicional de $100 por litro.
  • Congelamiento de tarifas: El Ejecutivo suspenderá las alzas y fijará un techo para el precio del combustible hasta el 31 de marzo de 2027.
  • Beneficios tributarios y compensaciones: El pacto incorpora mayores beneficios tributarios vinculados al impuesto específico y compensaciones dirigidas al transporte interurbano.

Alcance del término de las movilizaciones

  • Deponen el paro: Con este entendimiento, los dirigentes de Fuerza del Norte (encabezados por Cristian Sandoval) y de la Confederación Centro-Sur (liderados por Freddy Martínez) acordaron bajar las movilizaciones en las carreteras junto a sus bases, sumándose a gremios como Fedequinta en Valparaíso que también aceptaron la propuesta.
  • Grupos que continúan movilizados: El acuerdo no pone término a la totalidad de las protestas en el país, ya que el movimiento No+TAG y agrupaciones de vehículos menores rechazaron la oferta por no incluir una rebaja equivalente en las gasolinas ni en los peajes, anunciando que mantendrán sus movilizaciones.
Agricultores de Puerto Williams perfeccionan hidroponía y manejo técnico para ampliar su producción de alimentos.

Agricultores de Puerto Williams perfeccionan hidroponía y manejo técnico para ampliar su producción de alimentos.

Dos aviones Twin Otter de la IV Brigada Aérea iniciaron despliegue hacia Glaciar Unión en la Antártica profunda.

Dos aviones Twin Otter de la IV Brigada Aérea iniciaron despliegue hacia Glaciar Unión en la Antártica profunda.