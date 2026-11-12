Gremios de camioneros a nivel nacional alcanzan acuerdo con el Gobierno.
El Gobierno anunció este jueves 12 de noviembre por la noche un acuerdo con las confederaciones de camioneros Fuerza del Norte y Centro-Sur para deponer el paro, tras dos jornadas de negociaciones en La Moneda. El anuncio oficial fue realizado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los representantes de ambas organizaciones movilizadas.
Puntos principales del acuerdo
- Rebaja inmediata al diésel: Se aplicará una disminución efectiva de $142 por litro en el petróleo diésel a partir de la próxima semana. Esta medida se logrará enviando un proyecto de ley con discusión inmediata para revertir el alza de $42 aplicada hoy, sumado a una rebaja adicional de $100 por litro.
- Congelamiento de tarifas: El Ejecutivo suspenderá las alzas y fijará un techo para el precio del combustible hasta el 31 de marzo de 2027.
- Beneficios tributarios y compensaciones: El pacto incorpora mayores beneficios tributarios vinculados al impuesto específico y compensaciones dirigidas al transporte interurbano.
Alcance del término de las movilizaciones
- Deponen el paro: Con este entendimiento, los dirigentes de Fuerza del Norte (encabezados por Cristian Sandoval) y de la Confederación Centro-Sur (liderados por Freddy Martínez) acordaron bajar las movilizaciones en las carreteras junto a sus bases, sumándose a gremios como Fedequinta en Valparaíso que también aceptaron la propuesta.
- Grupos que continúan movilizados: El acuerdo no pone término a la totalidad de las protestas en el país, ya que el movimiento No+TAG y agrupaciones de vehículos menores rechazaron la oferta por no incluir una rebaja equivalente en las gasolinas ni en los peajes, anunciando que mantendrán sus movilizaciones.