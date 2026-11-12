Gremios de camioneros a nivel nacional alcanzan acuerdo con el Gobierno.

El Gobierno anunció este jueves 12 de noviembre por la noche un acuerdo con las confederaciones de camioneros Fuerza del Norte y Centro-Sur para deponer el paro, tras dos jornadas de negociaciones en La Moneda. El anuncio oficial fue realizado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los representantes de ambas organizaciones movilizadas.

Puntos principales del acuerdo

Rebaja inmediata al diésel: Se aplicará una disminución efectiva de $142 por litro en el petróleo diésel a partir de la próxima semana. Esta medida se logrará enviando un proyecto de ley con discusión inmediata para revertir el alza de $42 aplicada hoy, sumado a una rebaja adicional de $100 por litro.

Se aplicará una disminución efectiva de a partir de la próxima semana. Esta medida se logrará enviando un proyecto de ley con discusión inmediata para revertir el alza de $42 aplicada hoy, sumado a una rebaja adicional de $100 por litro. Congelamiento de tarifas: El Ejecutivo suspenderá las alzas y fijará un techo para el precio del combustible hasta el 31 de marzo de 2027 .

El Ejecutivo suspenderá las alzas y fijará un techo para el precio del combustible hasta el . Beneficios tributarios y compensaciones: El pacto incorpora mayores beneficios tributarios vinculados al impuesto específico y compensaciones dirigidas al transporte interurbano.

Alcance del término de las movilizaciones