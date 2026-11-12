Julio Friedmann renuncia a la gerencia general de ENAP: permanecerá en el cargo hasta febrero de 2027

El ejecutivo presentó su renuncia voluntaria a la estatal, luego de cuatro años al frente de la compañía. El Directorio iniciará un proceso de búsqueda para definir a su sucesor.

Santiago, 12 de noviembre de 2026. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este jueves, mediante un Hecho Esencial, la renuncia voluntaria de Julio Friedmann a la gerencia general de la compañía, cargo que desempeña desde noviembre de 2022 y que mantendrá hasta el próximo 5 de febrero de 2027.

Según informó la estatal, durante el período de transición Friedmann continuará ejerciendo plenamente sus funciones, velando por la ejecución del plan de negocios y colaborando con el Directorio en el proceso de sucesión para garantizar la continuidad de la gestión.

Durante su administración, ENAP registró importantes resultados financieros y operacionales, entre ellos utilidades históricas, una reducción de más de US$1.000 millones en su deuda, récords en los volúmenes de producción y el desarrollo de nuevos productos y negocios.

El presidente del Directorio de ENAP, Cristián Muga, valoró la gestión del ejecutivo y destacó su contribución al fortalecimiento económico y operacional de la empresa.

“Quiero agradecer a nombre del Directorio la labor desplegada por Julio al frente de la Administración en estos años, que hoy nos permiten contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas”, señaló Muga.

Asimismo, sostuvo que su aporte fue fundamental para sentar las bases de una nueva etapa para la estatal, considerando los cambios que enfrenta la industria energética.

Por su parte, Friedmann manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados durante su gestión y agradeció la confianza depositada por el Directorio.

“Estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradecido al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”, expresó.

Finalmente, Cristián Muga confirmó que el Directorio iniciará a la brevedad un proceso de búsqueda para encontrar al sucesor de Friedmann, quien dejará oficialmente la gerencia general el 5 de febrero de 2027.

La salida del ejecutivo marca el término de una etapa de cuatro años al mando de ENAP, período caracterizado por el fortalecimiento financiero de la compañía y el impulso de sus resultados productivos y comerciales.