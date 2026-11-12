El paro de los camioneros continúa a pesar de acuerdo con grandes gremios del transporte que no estaban en paro.
A las 19:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026, el paro de camioneros se mantenía activo en gran parte del país sin acuerdo con el Gobierno, tras concluir sin resultados una nueva reunión entre el Ejecutivo, las agrupaciones movilizadas y el movimiento No+TAG. Aunque los grandes gremios nacionales se han marginado y firmado acuerdos sectoriales, las bases de pequeños y medianos transportistas —junto a colectivos, taxistas y transportistas escolares— rechazaron el congelamiento de combustibles hasta febrero de 2027 por considerarlo insuficiente.
Balance nacional y estado de las negociaciones
- Sin acuerdo en La Moneda. Las organizaciones movilizadas confirmaron la continuidad indefinida de la paralización tras exigir la eliminación del impuesto específico, una rebaja real en los combustibles y cambios en las concesiones de autopistas. El presidente José Antonio Kast rechazó los cortes de ruta y advirtió que no permitirán bloqueos totales.
- Pistas restringidas y paso selectivo. La tónica en las principales carreteras del país a esta hora es la ocupación de bermas y primeras pistas, permitiendo generalmente el flujo lento de vehículos menores y transporte de pasajeros, pero restringiendo camiones de carga.
Situación por regiones a las 19:00 horas
- Tarapacá. Autoridades regionales cifraron el despliegue en cerca de 200 camiones distribuidos en seis puntos críticos de la región, destacando interrupciones en la Ruta 1 (sector puertos de Patillos y Patache).
- Antofagasta. El Gobierno Regional reportó bloqueo de acceso para carga en el Puerto de Antofagasta (ATI) y restricciones en el Puerto de Mejillones (Ruta B-262), donde solo se permite el paso de camiones de combustible hacia las ciudades. También hay ocupación parcial de pistas en la Ruta 1 (km 30), Ruta B-400 (km 32) y esperas de 30 minutos para carga en el enlace Ruta 5 con Ruta 28.
- Atacama y Coquimbo. En Atacama persisten cortes parciales en la Ruta 5 Norte (tramo Vallenar-Caldera) con paso exclusivo para vehículos menores. En Coquimbo se mantienen concentraciones de cientos de camiones en la Ruta 5 Norte (km 443) y sector Lagunillas con tránsito lento.
- Valparaíso. La Delegación Presidencial confirmó un aumento de más de 110 máquinas tras la adhesión oficial de Fedequinta. Se registran fuertes congestiones y restricciones de pista en la Ruta 68 (enlaces Algarrobo, La Pólvora y Casablanca) y en la Ruta 78 (cruce Malvilla, acceso al puerto de San Antonio).
- Región Metropolitana. Persisten cinco focos principales con reducción de pistas y alta congestión vespertina según Transporte Informa:
- Ruta 68 (km 12,5, Pudahuel): Solo una pista habilitada por sentido (en dirección a la costa se restringe el paso a camiones no adheridos).
- Ruta 5 Norte (sector CCU, Quilicura): Corte parcial hacia el sur con una pista disponible.
- Ruta 78 (km 38, Talagante): Ocupación de pistas lenta y central.
- Ruta 5 Sur y sector sur: Pistas reducidas en pasarela Colón (San Bernardo) y Lo Herrera, sumado a protestas de colectiveros en Puente Alto (ruta Tocornal).
- O’Higgins y Maule. Se mantienen ocupaciones de berma y reducción de pistas en tramos puntuales de la Ruta 5 Sur, provocando demoras en el tránsito interurbano y de carga.
- Biobío. Es una de las zonas con mayor concentración de máquinas (más de 1.000 camiones en nueve puntos), destacando un extenso atochamiento en la Ruta 5 Sur entre Los Ángeles y Mulchén, además de bloqueos parciales en la Ruta 146 (Cabrero-Concepción) y accesos portuarios de Talcahuano y Coronel.
- La Araucanía y Los Ríos. Se reportan manifestaciones en la berma y restricciones parciales en el acceso norte de Temuco por la Ruta 5 Sur, sin cortes totales de conectividad.
- Los Lagos. Tras la adhesión de Asoducam Puerto Montt, se mantienen concentraciones en los accesos de la capital regional y retrasos en los itinerarios de buses interurbanos hacia el norte.
- Magallanes. Durante la tarde se confirmó la adhesión oficial de Asoducam Punta Arenas y Porvenir, sumándose a UTRAMAG. Cerca de 70 camiones se mantienen movilizados en el acceso norte de Punta Arenas (sector cruce de la muerte, Ruta 9 Norte), junto a puntos en Puerto Natales y Tierra del Fuego. El dirigente Miguel Cárdenas rechazó el congelamiento de precios y exigió un trato diferenciado para la zona austral, aunque recalcó que el tránsito vehicular se mantiene habilitado sin cortes totales.