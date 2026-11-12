El paro de los camioneros continúa a pesar de acuerdo con grandes gremios del transporte que no estaban en paro.

A las 19:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026, el paro de camioneros se mantenía activo en gran parte del país sin acuerdo con el Gobierno, tras concluir sin resultados una nueva reunión entre el Ejecutivo, las agrupaciones movilizadas y el movimiento No+TAG. Aunque los grandes gremios nacionales se han marginado y firmado acuerdos sectoriales, las bases de pequeños y medianos transportistas —junto a colectivos, taxistas y transportistas escolares— rechazaron el congelamiento de combustibles hasta febrero de 2027 por considerarlo insuficiente.

Balance nacional y estado de las negociaciones

Sin acuerdo en La Moneda. Las organizaciones movilizadas confirmaron la continuidad indefinida de la paralización tras exigir la eliminación del impuesto específico, una rebaja real en los combustibles y cambios en las concesiones de autopistas. El presidente José Antonio Kast rechazó los cortes de ruta y advirtió que no permitirán bloqueos totales.

Las organizaciones movilizadas confirmaron la continuidad indefinida de la paralización tras exigir la eliminación del impuesto específico, una rebaja real en los combustibles y cambios en las concesiones de autopistas. El presidente José Antonio Kast rechazó los cortes de ruta y advirtió que no permitirán bloqueos totales. Pistas restringidas y paso selectivo. La tónica en las principales carreteras del país a esta hora es la ocupación de bermas y primeras pistas, permitiendo generalmente el flujo lento de vehículos menores y transporte de pasajeros, pero restringiendo camiones de carga.

Situación por regiones a las 19:00 horas