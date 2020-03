SERNAMEG pide renovar medidas cautelares en beneficio de mujeres víctimas de violencia durante actual crisis sanitaria

Petición se realizó a todos los Juzgados de Familia del país que llevan causas de violencia contra mujeres, y donde SernamEG actúa como representante legal de ellas.

La experiencia internacional lo ha dejado claro: durante períodos de aislamiento o cuarentena, es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica contra las mujeres. Esta es una de las consecuencias que estaría acarreando la crisis sanitaria por el COVID-19 en el mundo, fenómeno que podría replicarse en Chile.



Debido a ese panorama poco alentador, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género decidió enviar un oficio a todos los Juzgados de Familia del país para pedir una renovación automática de las medidas cautelares en favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.



“La violencia no tiene cuarentena y es por eso que creemos que es muy necesario ampliar la protección a aquellas que con mucha valentía se atrevieron a denunciar y buscan iniciar una vida sin violencia”, afirmó la Directora Nacional de SernamEG, Carolina Plaza Guzmán.



La medida solicitada beneficiaría directamente a esas mujeres que entregaron la representación judicial a SernamEG y cuyas cautelares están próximas a vencer. El objetivo es que estas medidas se renueven de manera automática por un plazo de 6 meses. Sin embargo, aquellas mujeres que cuenten con representación particular, deberán solicitar a sus abogados realizar esta gestión, dado que sus causas son privadas y SernamEG no puede realizar esta solicitud a nombre de ellas al no contar con un mandato para representarlas.



“No podemos permitir que estos tiempos adversos que vivimos como sociedad sean aún más desfavorables para ellas. Uno de los compromisos de nuestra institución es velar por la integridad y seguridad de las mujeres que son víctimas de la violencia de género, y es por eso que decidimos enviar este oficio”, recalcó Plaza.



Países como China, España y Francia ya alertaron sobre un alza en las denuncias de violencia intrafamiliar durante la cuarentena obligatoria que han decretada en esos países. El aumento estaría entre un 20 y un 30 por ciento.



A propósito de lo anterior, el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género desarrollaron un Plan de Contingencia para enfrentar hechos de violencia, y apoyar y acompañar a las víctimas. Entre las medidas está un reforzamiento del Fono Orientación 1455, atenciones presenciales y remotas en los Centros de la Mujer de todo el país, y campañas de prevención y alerta sobre violencia de género en los canales informativos de ambas instituciones.