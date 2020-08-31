Saludo con amor solidario de mujer – Teresa Lizondo – Opinión

COMO MUJER Y DESDE EL SENTIMIENTO Y LA RAZÓN, SALUDO CON FORTALEZA HERIDA, A LA FUNCIONARIA DE ENFERMERÍA DE NUESTRA CIUDAD, POR LA BRUTAL Y COBARDE ACCIÓN A LA QUE ESTUVO EXPUESTA. SÉ QUE SU LUZ INTERIOR, NO SE ATENUARÁ POR ESTE DELESNABLE ATAQUE DEL QUE FUE VICTIMA, Y QUE SI BIEN SERÁ DIFICIL, EL APOYO DE TODAS TODOS, MITIGARÁ SU DOLOR Y LAS SECUELAS QUE LA AQUEJAN, TRANSFORMÁNDOLAS EN FUERZA Y ENTEREZA PARA LOGRAR LA JUSTICIA MERECIDA.
RECIBE MI SALUDO LLENO DE ENERGÍA POSITIVA, CON UN MENSAJE DE PAZ, EMPATÍA, SOLIDARIDAD Y ESPERANZA DE JUSTICIA, ANTE ESTA AGRESIÓN BASADA EN UN SISTEMA DE RELACIONES DE PODER HISTÓRICAMENTE DESIGUALES, ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
CONDENO Y REPUDIO FUERTEMENTE LA VIOLENCIA CONTRA UNA MUJER, QUE CONSTITUYE UNA VIOLENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS, Y LA MANIFESTACION MAS BRUTAL, DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. ¡EXIJO JUSTICIA!
ACOMPAÑO TAMBIÉN A TODAS LAS FUNCIONARIAS DE LA SALUD, QUE EN CIRCUNSTANCIAS TAN ADVERSAS, DESARROLLAN TAN SUBLIME LABOR.
FINALMENTE, HAGO UN LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES REGIONALES RESPONSABLES, PARA DISPONER DE TODAS LAS MEDIDAS QUE DEN SEGURIDAD AL TRABAJO QUE REALIZAN EN APOYO DE LA COMUNIDAD, LAS Y LOS FUNCIONARIAS (OS) DE LA SALUD.
TERESA LIZONDO LONCOMILLA
PROFESORA
EX SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 2014-2018
Punta Arenas 30 de Agosto de 2020