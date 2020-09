102 casos nuevos de coronavirus informó el MINSAL en las últimas 24 horas. Magallanes suma en total 4672 contagiados.

De acuerdo con el sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy se notifican 102 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 87 casos sintomáticos, 14 asintomáticos y 1 caso sin notificación. El total de casos acumulados por Covid-19 en Magallanes es de 4672 personas contagiadas.

Según el reporte diario del Minsal, hoy se registra 1 persona fallecida COVID19 positivo con lo que Magallanes registra 46 fallecidos en total.

INFORME DEL SEREMI (S) DE SALUD DE MAGALLANES.

Superando una de las cifras más altas que ha tenido la región de Magallanes en las últimas semanas, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, dio a conocer este lunes 225 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 147 son casos sintomáticos, 72 asintomáticos y 6 casos nuevos sin notificación.

Mencionó que de acuerdo con el sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy se notifican 212 de Punta Arenas, 11 de Puerto Natales y 2 de Porvenir. Es así como a la fecha Magallanes registra 4.570 casos en total de coronavirus. La tasa acumulada de casos a nivel regional es de 2.562 por 100.000 habitantes.

En materia de exámenes, a nivel regional se han realizado 37.808 PCR y la positividad acumulada es de un 12,08%. En la red hospitalaria de Magallanes hoy se mantienen internados 96 pacientes positivos a coronavirus: 93 de Punta Arenas y 3 de Puerto Natales. De estas hospitalizaciones COVID positivo, 81 corresponden a aislamientos y 15 a pacientes en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, aumentando a 6 las personas con soporte respiratorio. El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 corresponde a un 63,6% del total de hospitalizados en la región. La red de salud integrada cuenta con 24 ventiladores disponibles y 12 ocupados. La letalidad en la región es de un 0,98%. De acuerdo con plataforma MINSAL a nivel regional registramos 1.374 casos activos y 3.152 recuperados.

Castillo informó que en materia de inspecciones de cumplimiento de cuarentena en domicilio a casos positivos de COVID19 como de contactos estrechos, Magallanes se registra un total de 18.309 fiscalizaciones y 197 sumarios de este tipo.

A la fecha hay 86 personas haciendo uso de residencias sanitarias y se encuentran disponibles en este momento 48 habitaciones a nivel regional. Para cualquier duda o consulta acerca de estos dispositivos sanitarios, se pueden comunicar al callcenter 800 726 666.

En relación a la cantidad de casos dados a conocer, el SEREMI (S) señaló que como región hemos persistido en la notificación diaria de altas cifras de casos COVID-19, esperando que esta cuarentena logre los efectos esperados al final de esta semana, a más tardar. “Sabemos que la actual cuarentena territorial es la medida más extrema que se puede adoptar en materia sanitaria, pero el impacto de la reducción de casos se ha demorado más que en la primera cuarentena. Claro está que el mayor número alcanzado en esa oportunidad (abril) fue bastante más bajo que los números que hemos reportado en la actualidad. Por lo tanto, sería esperable que nos demoremos más en el descenso”, puntualizó.

A esto se suma, manifestó, la suspensión de las medidas del programa de fiestas patrias “Fondéate en tu casa” para todas las comunidades del país que estén en cuarentena, incluida Punta Arenas. Lo anterior, para evitar la movilización de la comunidad en esos días. Agregó que esta es una clara señal por parte del Ministro y los Subsecretarios, de haber escuchado a la comunidad y a las autoridades locales, señalando que estas medidas no eran oportunas para la realidad que estamos viviendo.

Enfatizó que la trazabilidad de estos 225 casos podría alcanzar un aislamiento de los casos positivos y la determinación de cuarentena casi de mil contactos estrechos, si realizamos que cada caso positivo tiene a los menos 4 personas con las cuales ha compartido en los últimos días. ”Todos estos casos deben ser contactados y aislados, estamos hablando de un gran trabajo para salud para contener esta pandemia y evitar la circulación de personas que transmitan el virus”, detalló.

Por lo mismo, aseguró, que es crucial que todos hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa, sin exponernos y poder influir en la baja de notificaciones que esperamos. Explicó Eduardo Castillo, que mientras esto no suceda, por un lado, seguiremos muy exigidos a nivel hospitalario y también continuaremos aumentando los casos activos que ya han superado los 1.300, y también posibles casos graves que requieren ingreso a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) del Hospital Clínico.

Recordó que el impacto social, no es menor, hay personas en la comunidad que vive con lo que gana diariamente, no ha podido trabajar y por, ende, hoy pasan necesidades junto a sus familias. “Como se ve, esta emergencia sanitaria tiene muchas aristas, todas importantes, pero que por ahora dependen del comportamiento de la comunidad. Si somos responsables, nos quedamos en casa, disminuyendo al máximo nuestra movilidad, podremos en algún momento bajar los casos y la llegada de pacientes graves. A su vez, esta disminución es fundamental para que no tengamos una cuarentena tan extensa”.

El COVID-19 es un virus que si bien ha respondido a brotes en plantas pesqueras, hoy su presencia es comunitaria y no sólo en Punta Arenas, después de semanas de inactividad, se encuentra activamente en Puerto Natales con 92 casos acercándose, y acercándose al centenar, y Porvenir con 78. Los casos activos por localidad son 44 y 31, respectivamente. Además, los contagios han afectado a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entre niños y jóvenes, desde el inicio de la Pandemia a inicios de septiembre: un total de 419 menores de edad fueron diagnosticado con esta enfermedad.

Comentó que lo que sí es importante es considerar es que como región presentamos un alto número de tomas de PCR y una mayor búsqueda de casos activos. A través de la Estrategia de Testeo, trazabilidad y Aislamiento que desarrollamos en la región en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes y atención primaria. Para esta semana se han privilegiado los establecimientos cerrados de alto riesgo, como complejo penitenciario, centros de Sename, Eleam, entre otros.

Concluyó el SEREMI (S) Eduardo Castillo que la idea es seguir adelantándonos a la presencia del virus, por sobre todo al desarrollo de contagios masivos o brotes.