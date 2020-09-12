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sábado 12 septiembre 2020
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 12 de septiembre

Sep 12, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/09/2020 HORA: 08:30. 
Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.                                   ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.
*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas.
*Las comunas de Porvenir y Natales entraron a Cuarentena a partir del 11/09/2020.
* Desde el 09/09/2020: Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados de dos o más ruedas, en toda la comuna y ciudad de Punta Arenas, entre las 05:00 horas am y 23:00 horas pm, de lunes a domingo, incluido días festivos, como sigue: Lunes: 0-1 / Martes: 2-3 / Miércoles: 4-5 / Jueves: 6-7 / Viernes: 8-9 / Sábado: Impares / Domingo y festivos: Pares.
*La Comuna de Punta Arenas entró en Cuarentena a partir de 21/08/2020 a las 23:00 horas, y desde hoy 11/09 a las 23:00 horas, entran en cuarentena las Comunas de Porvenir y Natales.             *Desde el miércoles 8 de abril del 2020, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. 
* *Intensidades y denominación de viento en km/h.: Viento débil: de hasta 55 km/h; Viento normal: de entre 56 a 80 km/h; Viento moderado de entre 81 a 94 km/h; Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h; Viento intenso: +120 km/h.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA.  

SINO
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NIEVE   X     
ESCARCHA    X           


RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: HÚMEDASECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: HÚMEDA.*RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA *PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: HÚMEDA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: HÚMEDA.

SINO
AGUANIEVE  
*NIEVE X      
*ESCARCHA X   

SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9


CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: HÚMEDAKON AIKENK, KM 32 AL NORTE: HÚMEDA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  RUTA Y-50: HÚMEDA.

SINO 



AGUANIEVE  X
NIEVE    X
ESCARCHA
X          
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                             PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
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NIEVE  
ESCARCHAX              

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                 RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: CON ESCARCHA POR TRAMOS.KM 146 PUENTE PENITENTE: CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:    CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: CON ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
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NIEVE  X    
ESCARCHAX          
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTAS CON MÁXIMA PRECAUCIÓN TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS 4X4.     
*RUTA Y-405: CON BARRO, POZAS DE AGUAS.  PRECAUCIÓN POR SOCAVONES EN LA RUTA.RUTA Y- 455: CON BARRO, POZAS DE AGUAS.  RUTA Y-485: CON BARRO, POZAS DE AGUAS. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: CON BARRO, POZAS DE AGUAS.  

SINO
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NIEVE     
ESCARCHA X           

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIA

CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                               PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.  


SINO






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NIEVE
 X  
ESCARCHA X        

RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE  X
ESCARCHA X      

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.        SIN NOVEDADES.







SINO
AGUANIEVE    X
NIEVE
X
ESCARCHA    X       


 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    PRECAUCIÓN RUTAS HUMEDAS Y CON  ESCARCHA POR TRAMOS  
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: ESCARCHA POR TRAMOSLLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: ESCARCHA POR TRAMOSCUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: ESCARCHA POR TRAMOS

SINO
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NIEVE   X
ESCARCHA


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.       RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.    

SINO
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NIEVE           X     
ESCARCHA      X  
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO  SIN NOVEDADES.  





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ESCARCHA   X    

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.  RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: MOJADARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: MOJADASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: MOJADASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: MOJADARUTA Y-290: MOJADA 

SINO
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NIEVE  X     
ESCARCHA    X         

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.      

SINO
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NIEVE   X     
ESCARCHA       X         

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.  

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA   

TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: SECA. 







SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE X  
ESCARCHA X        

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR CUESTA VITELLI: ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: ESCARCHA POR TRAMOS PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. 

SINO
AGUANIEVE
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NIEVE  X   
ESCARCHAX               

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.             PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: CON NIEVE POR TRAMOS.*RUTA Y -761 LAGO BLANCO: CON NIEVE POR TRAMOS.    *RUTA HACIA CALETA MARÍA: CON NIEVE POR TRAMOS.*RUTA HACIA LAGO FAGNANO: CON NIEVE POR TRAMOS.       SECTOR: LOS CASTORES: CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: CON NIEVE POR TRAMOSY-79 CRUCE LAS FLORES: CON NIEVE POR TRAMOSY-85 HACIA PUERTO YARTOU: CON NIEVE POR TRAMOS RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: CON NIEVE POR TRAMOS             

SINO
AGUANIEVE 
NIEVEX    
ESCARCHA     X


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.   RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: MOJADA
*RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:        MOJADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.  

SINO
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NIEVE    X
ESCARCHA      X

TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  






SINO
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ESCARCHA   X  

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.  

SINO
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ESCARCHA  X     
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