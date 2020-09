Todos están trabajando, pero nadie sabe para quién – Víctor Maldonado – Opinión

 Los dirigentes políticos se esfuerzan para concentrarse en los temas ligados a la pandemia y, en particular, en la realización del plebiscito, pero no lo logran.

 Las razones son simples: con retrocesos, errores y dificultades la mayor parte del país se está desconfinando. Además, el debate del plebiscito se está abriendo al más amplio enfoque de los proyectos de país. Hay mayor espacio para tratar temas y las propuestas políticas necesitan encarnarse en liderazgos.

 Todos los caminos conducen a la definición presidencial. Sin necesidad de que se levante ninguna señal específica, las candidaturas han despertado como de un largo sueño. Ya se pueden evaluar los primeros pasos de los más activos.

 Una de las habilidades políticas más extraordinarias es la de saber escoger los momentos en que se implementa una decisión clave, algo tan importante como la decisión misma. Ya se han jugado cartas desde los dos polos del espectro político, decisiones ya tomadas y que tienen grandes consecuencias.

 Imaginémonos que Lavín se consagra como candidato presidencial del oficialismo y que pasa a segunda vuelta con la primera posición. En ese corto período, antes de la votación decisiva, podría haberse declarado un socialdemócrata de corazón. El efecto hubiera sido bien distinto del que produjo.

 Entre primera y segunda vuelta, tal afirmación hubiera causado el mismo impacto que vimos ahora, el mismo desconcierto, pero no habría alcanzado a ser contestada con propiedad. Al mismo tiempo, los votantes de derecha ya estarían jugados por su candidato y hubieran tenido que seguirlo igual.

 Pero ocurre que Lavín erró al escoger la oportunidad de su conversión política de conveniencia. Escandalizó a sus adherentes de derecha dura, provocó la aparición de competencia en su sector e hizo dudar del sentido que tendría jugarse por alguien que, en campaña, compromete la línea de su posible gobierno. Es decir, hizo algo que no se espera de un Presidente. Se equivocó.

 Daniel Jadue ha iniciado una agresiva campaña presentándose como un candidato de izquierda con posiciones rotundas. Eso no equivale a que el alcalde de Recoleta sea una persona agresiva que le guste encararse con diversos actores de la centroizquierda. Significa que asumió una estrategia y definió el momento (este en que nos encontramos) para implementarla.

 Todavía es demasiado temprano como para saber si acertó en lo que es un paso irreversible, pero tendrá un efecto de carambola. Primero, gana el quien vive en la presentación de una candidatura auténtica, que no tiene nada de testimonial. Segundo, convierte a la alternativa de izquierda en una posición política con implementación práctica de políticas públicas. Tercero, lo posiciona más nítidamente como fuerza de izquierda, antes que como anhelo ético de renovación, como pudieran representar otra opción. Cuarto, reduce el espacio para negociar con otros en la oposición, en vista de ocupar el primer puesto en la competencia de este sector.

 El tiempo dirá si acertó. Ahora, la centroizquierda pensará que un candidato moderado ve sus posibilidades acrecentadas y que no cabe otra que mover pieza en el tablero. Todos están trabajando, pero nadie sabe para quién.

Víctor Maldonado R.

Elección de gobernadores regionales

Un grupo de 19 senadores del oficialismo y la oposición, aseguraron que sus votos «no estarán disponibles» para postergar las elecciones de gobernadores regionales, fijadas para abril del 2021.

 Texto de la carta

 «Los senadores abajo firmantes reiteramos una vez más que nuestros votos no estarán disponibles para postergar la elección de gobernadores regionales, la que de acuerdo con las leyes y normativa vigente se realizará en abril de 2021».

 Reiteramos nuestra «disposición de colaboración manifestada con propuestas concretas en la Mesa Técnica que convocó el Gobierno cuyos resultados se entregaron en octubre del 2019, y en proyectos de ley presentados en el Congreso, junto a innumerables reuniones y propuestas formales que hemos entregado a los distintos ministros de Interior y Hacienda de esta administración, para avanzar en la implementación de la nueva institucionalidad regional, en la transferencia de competencias y en una ley de rentas regionales».

 Aseguramos nuestra «total disposición a despachar todas las leyes que sea necesario aprobar en favor del proceso de regionalización y descentralización en curso. Y animamos al gobierno del Presidente Piñera a presentar y tramitar cuanto antes los reglamentos y leyes lamentablemente pendientes».

 «Estamos convencidos que el proceso de empoderamiento de los gobiernos regionales debemos desencadenarlo ya. No es posible una nueva postergación del proceso descentralizador, que le hará bien al país, y si existe una real voluntad por avanzar en ello, el Gobierno que tiene la exclusividad en la mayoría de los temas que contempla la Ley 21.074, contará con nuestro apoyo para perfeccionar y complementar legislativamente el anhelo que las regiones del país nos demandan».

PS y política de alianzas

José Miguel Insulza cuestionó la prioridad dada por su partido a la búsqueda de acuerdo prioritario con el Frente Amplio.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 «Simpatía por el Partido Socialista hay, pero a mucha gente no le gusta la forma en que el partido actúa porque actúa de manera muy interna. Fundamentalmente, parece que las batallas internas, a qué tendencia, a qué sección o a qué fracción pertenece sea más importante que la pertenencia al partido. Se gasta mucho tiempo en eso y, al mismo tiempo, está esta cosa -a mi juicio- equivocada de andar buscando una alianza casi con desesperación».

 El PS «tiene una buena relación con la DC y el PR, y naturalmente quisiéramos una unidad de toda la izquierda, pero eso no significa que tengamos que andar persiguiendo, por ejemplo, al Frente Amplio, que ha demostrado millones de veces que no quiere estar con nosotros». «Entonces, es un poco ridículo esto».