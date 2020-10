ANEF Magallanes respalda a funcionarios/as de Gendarmería de Chile en la región y rechaza emplazamiento de Fiscal Aguirre

En relación a los dichos del Fiscal Felipe Aguirre, mediante los cuales pretende cuestionar a los funcionarios de Gendarmería, por no poder realizar traslados de imputados, debido a la existencia de menos personal producto de cuarentenas; rechazamos tajantemente estas declaraciones, ya que es bien sabido, que esto responde a una situación extraordinaria, producto de la pandemia que azota a nuestra región, de la cual no ha estado exento el recinto penitenciario, existiendo contagios de personas privadas de libertad, como también de funcionarios/as que conviven a diario con los/as internos/as.

Los/as funcionarios/as de Gendarmería, son parte de nuestra Primera Línea en Pandemia, y nos consta que han realizado esfuerzos sobrehumanos, para reorganizar su trabajo en los distintos centros y unidades, en función de la contingencia sanitaria, con el fin de dar continuidad al servicio público que entregan, aun cuando en estas circunstancias, se devela lo que hace mucho tiempo las asociaciones de funcionarios del sector y la ANEF han venido denunciando, que es la falta de recursos para mejorar las condiciones laborales, y de las instalaciones en las que se alberga a la población penal.

Queremos relevar que los «problemas de salud», a los que alude el señor fiscal, corresponden nada más y nada menos, que a un virus que puede llegar a ser letal, de no tomarse las medidas de resguardo y protección que la situación amerita; por lo tanto en nuestro concepto, no corresponde relativizar el trasfondo del problema que aqueja a los trabajadores, usuarios y sus respectivas familias. Esto revela un profundo desconocimiento e indolencia de quien, con sus declaraciones demuestra, que no ha visitado los centros, o conversado con las autoridades del sector, ni menos tenido en cuenta a los trabajadores, que llevan sobre sus hombros el peso de jornadas extenuantes, debido a la mayor carga laboral, con iguales o menores recursos que en tiempos sin pandemia.

Para Anef Magallanes resulta urgente establecer una Mesa de trabajo y coordinación, entre la autoridad regional y sanitaria, en conjunto con los servidores públicos representados en ANEF y las asociaciones de base, que permita encontrar de forma mancomunada, alternativas de solución, a través del diálogo respetuoso y franco.

Son tiempos, qué duda cabe- donde las palabras claves, la llave maestra para sortear los obstáculos de este difícil momento, son la colaboración y la unidad.

Punta Arenas, 2 de octubre 2020.

Declaraciones de la Presidenta de ANEF Magallanes, Doris Sandoval: