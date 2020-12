Distracciones de fin de año – Javier Solis – Opinión

Y de pronto llegó fin de año con su enorme carga de distractivos sociales: el eclipse. la conjunción de dos planetas, el segundo 10 %, las fiestas de fin de año con las compras compulsivas de último minuto y para rematar el proceso, la parafernalia desplegada por la llegada de las dosis de la esperada vacuna.

¿Y EN QUÉ ESTÁ LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Buena pregunta, mientras se generan una serie de movidas de todos los sectores políticos para lograr vencer a la línea del 80 % de los que aprobaron la idea de una nueva Constitución para nuestro país. El mismo 80 % que exigió que no sea elaborada por representantes del actual parlamento. Cual se tratare de un tablero de ajedrez, las blancas y las negras se han puesto de acuerdo para terminar en Tablas (empatados y sin daños colaterales) y han permitido que el tiempo pase de manera inexorable, creando en la población una sensación de moderación y apatía para que se olviden los pasos que el mismo proceso elaborado en el Parlamento estableció.

Se hizo una jugada maestra, haciendo creer a todos que pueden llegar a ser constituyentes cuando en el fondo lo que se espera es que quede en manos de los de siempre, proceder a su redacción. Las reglas establecidas por quienes detentan la propiedad del tablero envuelven una contrariedad enorme y es atentatoria a los principios de legitimidad que la gente espera y que hoy parece que se volverá a vulnerar.

No es tiempo de extendernos en largas explicaciones o en conceptualizar el momento político que vive nuestro país, es más simple pero no menos duro, Nos estamos jugando el país que queremos para todos y cada uno de nosotros, pero sobre todo para los que vendrán. Esta elección de constituyentes será la herencia política que dejaremos a las futuras generaciones…”somos responsables de este hito histórico para Chile”.

Magallanes Necesita que los candidatos independientes y nuestros candidatos de Independientes no Neutrales y con quienes compartimos visiones de país, tengamos un espacio en la próxima Convención Constituyente. Eso no es mañana…ES AHORA.

No se trata solo de instalar a nuestra gente, sino que por sobre todo de poner en el papel constitucional los conceptos que nos unen y que esperamos marquen el futuro nacional No tenemos tiempo, no nos sobra el tiempo, no nos sobran independientes, no nos sobran tampoco las esperanza ni los sueños, necesitamos de la comunidad, de ese 80% te necesito ti y tu gente. NO MAÑANA. AHORA.

Necesitamos tu apoyo y firma, la de los tuyos y cercanos para que Magallanes tenga independientes y a este servidor Javier Solis Uribe, en la constituyente. Poniendo los temas por los que ustedes mismos gritaron en las calles.

Los independientes, aquellos que no tendrán cabida en los pactos de los partidos políticos entrarán dispersos a una lucha por un escaño en esta asamblea a menos que, dadas las circunstancias terminen cediendo y aceptando formar parte de alguno de los conglomerados. El país requiere sacrificios y los que estamos dispuesto a hacerlo nos tendremos que exponer a críticas y cuestionamientos. Los que reprocharán son precisamente aquellos que pudiendo patrocinar con sus firmas la candidatura de los independientes, se quedaron en la inercia, que no reaccionaron, no respondieron los teléfonos, o simplemente negaron un par de clic en el computador.

No nos sirven las manitos arriba, las palabras de apoyo, los palmotazos en la espalda si no está la firma puesta en el patrocinio que el sistema exige. SE CREE O NO SE CREE EN UN CHILE MEJOR. Gracias a los que sí han confiado y que se han esforzado en comprometer a otros.