No todo lo que se inscribe es presidenciable – Víctor Maldonado – Opinión

 Al fin está ocurriendo que la campaña presidencial en la centroizquierda parece adquirir vida. Seguía un lento y bucólico pasar, propio de la política de una época que acaba de abandonarnos, ahora exhibe una súbita energía.

 No todos los candidatos oficiales están demostrando ser verdaderos candidatos, algunos en la última etapa parecen haber quedado desactualizados. El tema de estar vigente para poder postularse resulta hoy una precondición reconocida.

 Hasta hace poco parecía que tener el poder formal en un partido bastaba para postular. Está claro que hoy no es así. Súbitamente el discurso de algunos candidatos parece perder consistencia, suena a un conjunto de fórmulas conocidas, probadas en otras latitudes y sacadas de un manual de procedimientos. Trasmitir convicción no es lo mismo que hablar con sensatez.

 La política parece una actividad alejada de la adaptación a las nuevas circunstancias. Lo secundario parece querer reemplazar a lo importante. En la derecha esto se da con mucha fuerza. Dos de sus candidatos semejan payadores intercambiando pullas. Los candidatos de RN parecen fenómenos de intrapartido, no alcanzan a asomar la nariz fuera de su ámbito cercano, puede que superen esta etapa, pero llegarán demasiado tarde a la competencia final.

 Este fin de semana parece que termina por definirse el candidato(a) presidencial falangista. La DC es un actor que adquiere una gran relevancia cuando juega al interior de una coalición. Por el contrario, jugando al autismo político se condena a que los demás ni siquiera se den cuenta de que está concursando.

 La Falange puede adquirir un rostro amable e integrador que muchas veces tuvo y que supo despertar confianza. Esta faceta es extrañada y necesitada por sus socios. La DC compite bien, pero convive mal, a las puertas de entrar a un gobierno tiene que estar claro para todos que jugará como parte de un equipo.

 El PS ha fracasado por el conducto institucional para prodigarle liderazgo de refresco. Este llegó de manos de una buena candidata e impulsado por fuerzas renovadoras del partido, no tomadas en cuenta hasta ahora. Han llegado para reclamar un espacio antes no conseguido pidiendo permiso y esperando turno.

 Los partidos han proyectado líderes, pero ahora es el turno que los líderes de recambio proyecten sus partidos. No podemos entrar a una nueva etapa practicando la política del regateo, de la defensa del metro cuadrado, de esperar que los otros se caigan para sacar beneficios, de la consigna que nunca llega a propuesta, del cálculo por sobre la convicción, del hoy por mí y mañana también. En fin, se acabaron las vacaciones de la buena política.

 Así como se está produciendo el reemplazo de los líderes de la transición a los líderes compatibles con el despertar social, se está produciendo el cambio de la política encastillada a la política apta para la vida normal y cotidiana.

 Los líderes provendrán de todos los sitios, de independientes y de militantes, de experimentados y novicios, de los que vienen de una tradición política y de los que la están inaugurando. No basta ser nuevo para innovar y no basta tener experiencia para entender un futuro en el que pocas cosas se repetirán. Si el periodo que viene no es interesante no se sabe cuál podría serlo.

Víctor Maldonado R.

Bancada socialista con Narváez

Diputados PS entregan respaldo su “unánime” a Narváez tras cita con precandidata presidencial.

 Luis Rocafull, jefe bancada diputados PS

 “Hoy tuvimos esta reunión donde la escuchamos, desde su perspectiva y motivación para ser candidata, las razones que emergen desde la bases de un apoyo ciudadano y eso sumado al compromiso que tiene, su currículum, nos parece que es una excelente candidata y representa lo que el pueblo de Chile está demandando”.

 Narváez “va a tener el apoyo de toda la bancada socialista para esta candidatura y esperamos que muy pronto se convierta en la candidata de la Unidad Constituyente y, luego, en presidenta de Chile”.

 La precandidata se someterá “a todos los procesos que institucionalmente el PS va a llevar a cabo. En esas circunstancias, por supuesto que tenemos que esperar la decisión del partido. Sin perjuicio de eso, nosotros como bancada socialista la apoyamos”.

 Diputada Maya Fernández (PS)

 “Me parece espectacular que sea una mujer como Paula Narváez la candidata que se está levantando desde los territorios, eso es importante”.

 El jueves -tras el comité central- “se sabrá finalmente cuál es la decisión”. De no haber otros candidatos dentro de la colectividad “es otro escenario. Pero hay que esperar hasta el jueves, hay que cumplir los ritos democráticos. Será el comité quien decida”.

 Diputado Fidel Espinoza (PS)

 La precandidata presidencial “se va a someter a primarias. Una cosa distinta es que no tenga primarias dentro del PS, pero ella se va a someter a un primaria de toda la Unidad Constituyente, donde queremos que millones de chilenos vayan a las runas y elija un candidato único”.

 Paula Narváez, candidata presidencial PS

 “Creo que seguimos siendo nosotros quienes podemos ofrecerle a Chile lo que Chile necesita (…) me pongo al servicio del trabajo que realizan”. Agregando que “para mí es muy importante (el apoyo), es una fuerza, me siento mucho más respaldada”.

Renovación de las tarjetas CuentaRUT

Heraldo Muñoz criticó la «torpeza criminal» del BancoEstado y emplazó a Sichel, lamentando la decisión de renovar las tarjetas CuentaRut.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Esta ha sido una situación inaceptable, de ver a tantos adultos mayores haciendo filas en las circunstancias actuales. Esto ha sido una negligencia criminal pedir cambiar la tarjeta, cuando perfectamente se podría haber pensado en algo distinto».

 Emplazo a «que las personas responsables en el BancoEstado renuncien porque esto, insisto, es una torpeza criminal».

 Sobre la responsabilidad de Sebastián Sichel: «él no se puede desentenderse, porque la decisión se tomó cuando él estaba de presidente del banco»