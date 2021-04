Gobernador Provincial llama al autocuidado en semana santa y en contexto de pandemia

Gobernador hace llamado a extremar el autocuidado durante esta Semana Santa en pandemia.

Considerando la importancia de tener liberadas camas críticas para enfermos Covid-19

Cada año en esta fecha las autoridades realizan un llamado a la población a tener cuidado con los alimentos que consumen durante Semana Santa, especialmente pescados y mariscos, que son los que las personas tradicionalmente adquieren.

Ante el actual escenario de pandemia, el gobernador provincial, Alejandro Vásquez Servieri, expresó su preocupación, porque en esta oportunidad el esfuerzo durante las fiestas debe doblarse, debido a que “el sistema hospitalario está delicado y la ocupación de camas es crítica, por esa razón el autocuidado se hace imprescindible”

El llamado entonces, se extiende a todas las áreas de prevención, no sólo al que se refiere a la adquisición de productos del mar en establecimientos autorizados, donde esté a la vista el certificado de la Seremi de Salud, que avala que el consumo será sin riesgo y que los productos, además de estar frescos, también están libres de marea roja, en el caso de los mariscos.

Hoy el autocuidado debe extremarse, por ejemplo, en evitar aglomeraciones, en no correr riesgos innecesarios en los traslados. Por ser Semana Santa un tiempo propicio para encuentro familiar, el gobernador Vásquez invita a los magallánicos a redoblar esfuerzos en el cuidado de su salud y la de los suyos y agrega que: “Por la situación de pandemia que estamos viviendo, espero que las personas eviten trasladarse, eviten los viajes a otras comunas o ciudades dentro de la región, pero si no pueden hacerlo y de todos modos deben o deciden viajar, es de esperar que tomen todas las precauciones en el manejo, respetar las reglas viales, los límites de velocidad, no consumir alcohol u otras drogas para evitar accidentes que tengamos que lamentar y que, además, colapsen aún más el sistema hospitalario”.

En cuanto a las medidas sanitarias por Covid-19, advirtió que la comunidad no puede descuidarse, porque el riesgo de contagio del covid-19 está latente. “Hemos tenido una exitosa y ordenada campaña de vacunación, no obstante hay que estar alerta con las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del virus e impedir una nueva ola de contagios. Por eso, en paralelo al programa de vacunación, tenemos que continuar con las recomendaciones sanitarias: mantener el aforo, el uso de mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos”.

El gobernador provincial deseó a todos los magallánicos y magallánicas unas fiestas de Semana Santa tranquilas, en recogimiento y unión familiar.

Dada la actual situación que nos afecta descuidarse no es una opción, finalizó la autoridad.