Diputada Amar ofició a la Subtel y Sernac por corte de Fibra Óptica Movistar que afectó a miles de usuarios en Magallanes

Por espacio de 4 horas, estuvo interrumpido el suministro de la empresa de telecomunicaciones por una doble falla en la red del servicio en Chile y Argentina, lo que ocasionó una caída de la telefonía y el internet en toda la Región.

Punta Arenas 03 de junio de 2021 – Producto del corte de Fibra Óptica de la empresa Movistar que afectó ayer por cerca de 4 horas a miles de usuarios en la región de Magallanes y Antártica Chilena, la Diputada Sandra Amar ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

La idea, a juicio de la legisladora, es que la Subsecretaría aclare, entre otros puntos, las razones del porqué la empresa no estaba conectada a la red de respaldo FOA, y que por su parte – el Sernac – supervise que efectivamente se harán los descuentos correspondientes a los usuarios por esta falla.

“Oficiamos a la Subtel y al Sernac porque necesitamos que haya una respuesta de esta falla para los miles de usuarios que se vieron afectados en el día de ayer. Por culpa de este problema, muchas personas no pudieron asistir a clases o trabajar e incluso afecto a las pymes que utilizan la red para sus servicios, viéndose mermados de gran forma sus ingresos”, dijo Amar.

A eso agregó que “encuentro ilógico que haya fallado la línea principal y a su vez, la de respaldo, que está para casos como estos. Si hubiesen estado conectados a la Fibra Óptica Austral (FOA) esto no hubiese pasado, porque tanto como Claro como Entel lo están, y no presentaron problemas. Debe haber una muy buena respuesta de esta situación y además, creo yo una compensación monetaria a las personas afectadas porque no solo se quedaron sin internet o teléfono, sino que también muchos tuvieron pérdidas en sus ingresos que son valiosos en estos tiempos de crisis sanitaria y económica”.

Además, la parlamentaria explicó que en varias oportunidades se ha oficiado o conversado con autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y “los problemas persisten sin haber una real solución al problema. En este caso, la empresa debe hacerse cargo de la situación y es la Subtel la que debe fiscalizar que se esté cumpliendo con lo establecido. No puede ser que sigamos jugando con las personas y que las actividades diarias de su vida, dependan de irregulares situaciones”.

Según antecedentes entregados por la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Magallanes, el grave problema ocurrió en el sector de Puyehue, región de Los Lagos, lo que fue catalogado como “absurdo” porque “no deberíamos depender de otras regiones para tener internet o telefonía estable. Por algo se instaló el FOA, para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir y no se vean afectadas miles de personas a nivel regional” finalizó.