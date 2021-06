Gobernadora de Última Esperanza y SUBDERE visitan sistema de agua potable rural de Dorotea, para identificar falencias y gestionar soluciones junto al comité de APR

– La Gobernadora Ericka Farías valoró el hecho de asistir hasta el sector con el jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y personal técnico para conocer de primera fuente el escenario en el que se encuentra el sistema de aguas de la localidad.

Hasta la localidad de Villa Dorotea, en la comuna de Natales, llegó la gobernadora Ericka Farías junto al jefe regional de la Subdere, Jacques Roux, visita comprometida con la directiva del comité del sector, en la cual se llevó a cabo una inspección en terreno al sistema de Agua Potable Rural (APR), esto con el objetivo de analizar opciones de mejoramiento que permitan entregar un mejor servicio.

En el recorrido por el sector, la gobernadora y el jefe de la Subdere, estuvieron en compañía de Carabineros del retén Dorotea, así como de la directiva del comité de APR, y contempló distintos puntos: en primera instancia el lugar de captación, posteriormente los estanques donde se almacena el agua y finalmente la sala de cloración; los que en conjunto conforman el mecanismo que abastece a la localidad.

Sobre esta visita, la gobernadora Ericka Farías comentó “junto a la Subdere visitamos el sistema de agua potable de Villa Dorotea, también quiero agradecer al comité por habernos recibido una vez más en sus instalaciones para ver las posibles falencias desde un punto de vista técnico y poder formular un proyecto para mejoramiento de agua en todo este sector”.

En tanto, el jefe regional de la Subdere, Jacques Roux complementó “este es un trabajo que me había comentado la gobernadora, la necesidad de mejorar el sistema de agua que tiene el comité, así que gestionamos una reunión, agradezco al presidente y al secretario del comité, ya que nos mostraron cómo es el funcionamiento del sistema y sus falencias, así que nos vamos con tarea para la casa con el fin de poder mejorar su sistema de agua potable lo más pronto posible y así mejorarle la calidad de vida a las personas de este sector que hacen patria”.

Por su parte, el presidente del comité de APR de Villa Dorotea, José Hernández, señaló “estuvo muy buena la visita que hizo la gobernadora, pudimos ver los proyectos que nos hacen falta y vamos a seguir trabajando, esperamos que pueda salir pronto el proyecto que vinieron a ver”.

Con esta visita, de acuerdo a personal técnico de la Subdere, se pudo constatar que se puede implementar una solución que considera un estanque de apoyo para que pueda solventar las necesidades de agua no solamente de la población, ya que también existe una escuela en el sector, además de un paso fronterizo, donde tienen que funcionar distintos servicios públicos.

Finalmente, la gobernadora hizo énfasis en la importancia de generar una solución “esta es una de las grandes líneas que tiene el Gobierno, a través de la Subdere, poder mejorar los sistemas de Agua potable Rural (APR). Vimos que es un trabajo grande, pero estamos gestionando para que se realice lo antes posible, ya que es una necesidad, por lo mismo es que no queremos que ni en verano ni en invierno, los vecinos tengan problemas con el agua potable, así que estamos trabajando para eso”, señaló la autoridad provincial.