“El futuro de los estudiantes es hoy, mañana puede ser tarde”, por Teresa Lizondo Loncomilla, Profesora Primaria.

Cuando dos amores se posesionan de nuestra alma y ninguno de ellos nos exige más allá de lo posible, sin duda ,ambos se ven interpretados ampliamente, en versículos de la biblia, que se encuentran en primera de Corintios Capítulo 13 , versículos 4-7:

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. “

Hay espacios en nuestras vidas que nos marcan para siempre, de modo positivo o negativo. Nuestra tierna y dulce vida se inicia en nuestro dulce entorno familiar, luego, viene una época inolvidable, determinante en muchas vidas y que en distintos aspectos marca con un cincel irradiante lo que generalmente seremos hasta el final, de la jornada cuando retrospectivamente evoquemos nuestro dulce peregrinar de viajero, terrenal, la Escuela, la Educación, el Maestro, la Maestra y Quién ha tenido el privilegio de desarrollarse profesionalmente en dos grandes Liceos de nuestra Región, puede reafirmar cómo ellos marcan a sus estudiantes, para siempre .

Más esta columna, trasciende la loable labor de los Maestros y Maestras, hoy se rinde homenaje a los ex. alumnos del LICEO LUIS ALBERTO BARRERA DE PUNTA ARENAS .

Entre los días 12 al 14 de agosto se realizó el VI JUNTE que realiza la Fraternidad de los Cuartos Barrera , Liceo Luis Alberto Barrera, cada dos años.

Esta sinigual entidad, tuvo su origen en la mente de un artista, actor, sujeto de la acción, que junto a jóvenes de la década de los setenta con entusiasmo, altruismo y sello Barreriano le dieron vida el primero de abril del 2011 .Y como Albert Einstein dijo “Sólo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible”

Se destaca la estructura Organizacional con representantes de 13 generaciones, siendo la primera del año 1956 y la más reciente del 2018.-

La identidad y transcendencia Barreriana que llevan impregnada estos Jóvenes Adultos se manifiesta con mucho fervor y cariño a través de las distintas acciones que realizan, como interacción con sus iguales del año 2021, recorrer los pasillos de las aulas que les cobijó en tan dulces años de su adolescencia, visita a su exprofesores, tradiciones con su entorno, labores sociales, entre otras.

Con la visita protocolar al Director se dio inicio al VI JUNTE, realizándose además un acto solemne de Bienvenida, con asistentes permitidos, dando cumplimiento a las normas del Protocolo Covid 19.

En el Junte VI , compartieron recuerdos vivencias personales, anécdotas vividas en el transitar en su Liceo ,junto a ex profesoras (es) y Comunidad Liceana .Es potente destacar, el encuentro de generaciones del 2021 y 1975, en actividades de un alto sentido orientador, altruista y formador , que sin duda representa un sentido de pertenencia que servirá de ejemplo a los estudiantes actuales que expresaron con mucha emoción estar junto a sus excompañeros, con los cuales ya plantearon las bases y fundamentos de un Plan de Acción” en áreas de Orientación, Social, Económico, Educativo y Articulador con Instituciones del áreas de la Salud ,Educación actividades complementarias , que ya se desarrollaron, con un Taller de Teatro, con asistencia de 20 estudiantes y una Charla Orientadora con el Centro de Alumnos donde los estudiantes, plantearon sus inquietudes, en el área Educativa y de Salud, las cuales fueron encausadas hacia las Instituciones correspondientes .-

Fueron muchas las emociones vividas, las enseñanzas recibidas

También, hubo visita al cementerio, visitando la Tumba del distinguido maestro de tantas Generaciones José Luís Torres Mellado, Q.E.P.D. donde los Jóvenes rindieron un homenaje con sentido humano y de recuerdos a todos sus exprofesores fallecido. También visitaron a sus compañeros que hoy descansan eternamente, recordando tiempos vividos en su Liceo.

Con una dulce y fraterna motivación interior, es posible obtener grandes metas, nutridas en el pensamiento por la semilla del saber que se lograron en las aulas Barrerianas , con aquellos Maestros que dejaron huellas en su ser y abrieron el camino para una vida más intensa y enriquecida.

“DE TU PUEBLO ERES JOYA PRECIADA, DE LOS NIÑOS, LA NOBLE MANSIÓN”

“Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien” (Alejandro Magno)

Teresa Lizondo Loncomilla

Profesora Primaria.

Magister en Educación

