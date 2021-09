Este lunes comienza el proceso de inscripción al IFE universal de septiembre

Entre el 6 y el 16 de septiembre estarán abiertas nuevamente las inscripciones del IFE Universal y los pagos de este mes se realizarán a partir del 30 de este mes.

A partir de este lunes comienza un nuevo proceso de inscripción al IFE Universal, instancia en la que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar realizó un llamado a la ciudadanía a inscribirse en www.ingresodeemergencia.cl y en www.registrosocial.gob.cl

La ministra Rubilar explicó que “entre el 6 y el 16 de septiembre esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Es muy importante recalcar que para este proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”.

La titular de Desarrollo Social agregó que “todas las personas, incluso aquellas que hoy están trabajando, y aquellas que están entre el 91 y 100% del Registro Social de Hogares pueden recibir el IFE. La única razón para no recibirlo es estar en el 100% y que tengan más de $800 mil líquidos por integrante del hogar en la declaración que las mismas familias realizan por la página web del IFE”.

En agosto, el alcance del IFE fue de 8.016.427 hogares y 16.282.182 de personas a nivel nacional. De este total, 7.729.111 hogares correspondieron a pagos automáticos quienes ya habían recibido alguno de los anteriores aportes del IFE, y 287.316 son hogares nuevos inscritos entre el 6 y el 16 de agosto, concretando así la transferencia directa más alta y masiva en la historia de Chile.

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, dijo que “para este mes de septiembre hacemos el llamado a todos los hogares que requieren de un apoyo, pero que aún no reciben IFE Universal a solicitar este beneficio en www.ingresodeemergencia.cl. Como Gobierno a través de nuestra Red de Protección Social hemos ido fortaleciendo este importante apoyo y simplificando los procesos para las familias, por lo que en este nuevo proceso de solicitud que comienza hoy solo deben ingresar aquellos hogares que no han recibido IFE, ya que quienes ya son beneficiarios que son más de 8 millones de hogares y 16 millones de personas recibirán su pago de manera automática sin realizar ningún trámite».

El IFE es compatible con el Ingreso Laboral de Emergencia (ILE). Para las mujeres, las cuales han sido las más afectadas por la pérdida de empleo, el monto de este Subsidio al Trabajo pagará un 60% de su remuneración, con un tope mensual de $ 250 mil. En el caso de los hombres, este Subsidio será del 50% de la remuneración, con un tope de $ 200 mil mensuales. Podrán acceder al subsidio todos los trabajadores que perciban un sueldo igual o inferior a tres ingresos mínimos.

Al respecto, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares agregó que “el IFE Universal es totalmente compatible con el IFE Laboral, cuyas postulaciones ya están abiertas y a través de esta ayuda, se entrega un subsidio complementario al sueldo de hasta $250.000 para quienes hayan encontrado trabajo desde el 1 de julio. También hay que tener claro que este aporte es permanente y no se pierde si, por ejemplo, la situación económica del hogar mejora o si uno de los integrantes encuentra trabajo”.

El IFE Universal llega al 95,8% del Registro Social de Hogares, que ya incluye a más de 8 millones de familias en todo el país.