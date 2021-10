Más de un centenar de jóvenes se reunieron en el 1er encuentro del programa impulso joven

El proyecto que cuenta con dos líneas de financiamiento se encuentra en el proceso de selección para anunciar este sábado a los adjudicados de estos fondos concursables para crear nuevos emprendimientos en la Región de Magallanes

Punta Arenas, miércoles 20 de octubre de 2021: Durante la jornada de la tarde de ayer, llegaron hasta el Salón Faro San Isidro del Hotel Casino Dreams, más de un centenar de jóvenes quienes se encuentran en proceso de postulación al programa Impulso Joven. La delegada presidencial, Jenniffer Rojas junto con la directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, estuvieron presentando lo que fue el primer encuentro. “Partir agradeciendo al Gobierno Regional que gracias a estos fondos de cerca de $200 millones de pesos vamos a poder beneficiar a jóvenes en dos líneas. La tradicional que postulan hasta 2 millones de pesos y la de Impacto Positivo que son hasta 5 millones de pesos. Este programa no solamente entrega un recurso monetario sino, que también, estos jóvenes pasaron por muchos talleres capacitaciones como Modelos Canvas, Producto Mínimo Viable, y por supuesto el Pitch”, comentó la directora regional del Servicio.

En el evento hubo dos expositores, destacados emprendedores a nivel nacional quienes dieron una charla a los asistentes. Camilo Briceño, quien vende paltas bajo el nombre de “El wn de las paltas”, comentó durante su participación que, “Emprender es un camino a comprenderse a uno mismo, a salir adelante diariamente. Es un camino difícil, pero los caminos difíciles generan cosas grandes y eso es lo que tienen que entender los emprendedores, que, si es que das el paso, y si es difícil es porque vas por buen camino. Así que Impulso Joven, espero que sigan dándole con todo, que no pare y felicidades y muchas gracias por la invitación”.

El otro emprendedor que llegó desde Chiloé hasta Punta Arenas para exponer su negocio fue Matías Leiva, quien frente a una situación de complejidad se vio en la necesidad de salir a vender a la calle. “Cuando no tenía más de 6 lucas, hace 5 años atrás y me fui a comprar ese jamón, harina, queso, levadura y me puse a amasar, no sabia los alcances que iba a tener esto. Yo no entendía todavía nada, fue enfrentarme, dar ese primer paso que ya me hizo diferente, ya di un primer paso y eso hace mucho. Tenia algo avanzado me puse amasar, fui a vender y cuando iba vendiendo fui pensando en que yo no quería hacer lo mismo y tenia que diferenciarme y dependía de mí”, dijo.

Matias, dueño de “La Insolencia”, añadió que, “Yo sé que muchos y muchas están teniendo recién esa idea de negocio y están pensando en qué van a hacer. Tienen que atreverse a soñar y pegarse porrazos. Hoy día estoy viviendo en Chiloé y comenzando de nuevo también, emprendiendo de nuevo, pero los aprendizajes no te los va a quitar nadie, las veces que te vas a parar va a de depender de ti. Esta pandemia nos ha traído muchas enseñanzas y las oportunidades que entrega Sercotec a los jóvenes en esta región son importantes porque es un impulso tremendo para poder soñar con dinero con un aporte, eso ya lo hace distinto”, terminó.

Al evento se hicieron presente las y los secretarios regionales ministeriales, quienes participaron junto a los jóvenes en concursos para llevarse premios como botellas, cargadores portátiles, yokis. Además de un premio sorpresa para los postulantes de una cámara Go Pro 8.

Por su parte, la delegada presidencial comentó respecto a los expositores. “Hoy día hablamos del fracaso y hablamos del éxito y de que claramente todos tenemos las herramientas para poder salir adelante. Una maravillosa actividad que contamos también, con la presencia de autoridades del nivel central nuestro subsecretario de agricultura, que justamente viene a potenciar el trabajo de agricultura con jóvenes, nuestra directora nacional del INJUV , Renata Santander que también viene a recoger de los mismos jóvenes cuáles son sus experiencias y sus inquietudes. Así que esperemos que muchos de ellos puedan adjudicarse estos fondos”, dijo.

“Este programa sigue avanzando, es un programa netamente regional, de aquí de Magallanes, fuimos los impulsores y por supuesto que dada la importancia y lo bueno que fue el programa se está replicando en otras partes del país. Un éxito ha sido la convocatoria que hemos tenido y que los jóvenes estén junto a nosotros viendo a estos dos expositores”, comentó Solo de Zaldívar, tras finalizar el 1er Encuentro Impulso Joven.

Este programa es financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con la aprobación del Consejo Regional.