José Olivares comparte emotiva carta con candidatos, “Quienes queden en el camino sigan trabajando por el bien común y a los electos a no perderse en la soberbia de la clase política».

«Señores candidatos, de los cuales soy parte, con mucha respeto me dirijo a Ustedes ad portadas de lo que será la elección de este domingo y en el cual escribiremos un nuevo capítulo en la historia política de nuestra amada patria llamada Chile.

Todos, seguramente, hemos tenido la posibilidad de golpear puertas para conversar con los vecinos, para entregarles nuestro mensaje, para pedir un voto que nos encamine al destino que queremos para los próximos años. Todos, seguramente, hemos escuchados de las necesidades, de los problemas, pero también hemos conocido de historias de dolor, sacrificio, de dramas y tragedias, pero también de esperanza y de fe.

Nuestra posición hoy es sinónimo de responsabilidad, la misma que asumieron muchos y que han olvidado a poco de andar, creyendo que para ser parte de la llamada «clase política» es requisito mirar por sobre el hombro, dejar las cosas para el día siguiente, vestir distinto, hablar distinto y, lo más importante, olvidar que nuestra madre, padre, hermano, amigo o simplemente quien confío, los puso ahí a través de un voto.

Sé que debe ser difícil recibir más de $7 millones al mes, pedir que los llamen «honorables» y recibir asignaciones hasta para que nos abran las puertas, pero créanme que es más difícil vivir con $400 mil y, en muchos casos, elegir entre «comer o pagar deudas».

Para quienes quedemos en el camino este domingo, pedirles que sigan trabajando por esas personas, que no bajen los brazos en su deseo de aportar para que la justicia llegue, pero llegue de verdad, que perseveren con la fuerza de quien lucha de frente y con las manos limpias para cambiar las cosas hoy y mañana. Pero sobre todo, solicitar a quienes resulten electos que no cambien, que no se pierdan en la soberbia de la «clase política», y que permitan que esas personas que les abrieron sus puertas y compartieron sus sentimientos encuentren a ese mismo mujer u hombre representándolos en la instancia donde los cambios son más fáciles de llevar adelante».

«Por nuestra gente y por un nuevo Chile»

José Fernando Olivares, candidato a diputado por Magallanes.