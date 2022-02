Delegada Presidencial Regional Jenniffer Rojas lideró comité policial extraordinario tras homicidio de ciudadano colombiano en Puerto Natales

La autoridad regional dijo que: “Son casos aislados de gran conmoción pública, que generan mucha angustia y sensación de inseguridad en la comunidad, pero estamos buscando herramientas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

Autoridades hicieron un llamado a la calma a la ciudadanía e incentivaron el llamado a la denuncia anónima de los delitos.

Puerto Natales, 25 de febrero de 2022. – A raíz del asesinato de un ciudadano colombiano en la comuna de Puerto Natales, la delegada presidencial regional, Jenniffer Rojas, junto a la coordinadora regional de Seguridad Pública, Pamela Flores, se trasladaron hasta la Provincia de Última Esperanza para efectuar un comité policial de carácter extraordinario – que contó, además – con la presencia de las policías y la Municipalidad de Puerto Natales.

En la instancia, se trabajaron temáticas como el desarrollo de servicios policiales, patrullajes preventivos en zonas específicas de la comuna y acciones preventivas junto con la comunidad. La delegada presidencial, Jenniffer Rojas, destacó que: Pudimos conversar y buscar nuevas estrategias para aumentar la sensación de seguridad en los vecinos y para prevenir la incurrencia de delitos y es ahí donde el papel de la comunidad es relevante. Hay herramientas bastante factibles como el fono Denuncia Seguro – 600 400 0101 – para que las personas puedan hacer denuncias de manera anónima y también los canales de denuncia a través de las policías. Queremos que la comunidad nos apoye en esta tarea, a seguir previniendo delitos que es sumamente relevante, no podemos olvidar – que un hecho que no se denuncia – es lamentablemente un hecho que no ocurrió”.

Sobre el homicidio del ciudadano colombiano ocurrido hace algunos días, la delegada presidencial dijo que: “Brindamos nuestras condolencias a la familia del ciudadano colombiano fallecido, esto está en línea investigativa, pero quiero condenar cualquier tipo de violencia independiente del estado del delito. Los natalinos y magallánicos no estamos acostumbrados a este tipo de delitos y no vamos a permitir que esto suceda. Pero analizando la situación delictual, podemos decir que son casos aislados de gran conmoción pública, que generan mucha angustia y sensación de inseguridad en la comunidad, pero estamos buscando herramientas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

En este contexto, prefecto de la Región de Magallanes, coronel Edgardo Flores, hizo un llamado a la tranquilidad, dado que Carabineros de Puerto Natales tiene de forma activa sus servicios policiales y enfatizó en que: “Este es un caso aislado, las situaciones en que mayormente afecta a la comuna son: violencia intrafamiliar, conducción en estado de ebriedad y por supuesto hay otros tipos de delitos, pero son menores. Carabineros junto a otras instituciones, se han preocupado de acciones preventivas, por ejemplo, el aumento de los vehículos policiales que tiene la comisaría”.

De igual forma, el subcomisario de la Policía de Investigaciones, José Leal, indicó que las policías están dando lo mejor de si, trabajando de una forma profesional con tecnología de punta que se ha traído desde la capital del país. “Vamos a seguir trabajando para la comunidad de Natales como lo hace la PDI. Este es un punto importante para nosotros y no porque sea una comuna pequeña, la PDI no va a hacer su trabajo. Estamos comprometidos y este caso en particular está siendo investigado con el Ministerio Público y estamos abocados en trabajar y aportar los antecedentes”, concluyó Leal.

Finalmente, Jorge Nieto, alcalde (s) de Puerto Natales, mostró su preocupación porque se normalice este tipo de delitos en la zona: “Queremos entregar un mensaje a la comunidad que estamos trabajando fuertemente en coordinación con las policías en trabajar para prevenir este tipo de delitos. Estamos preocupados también por las víctimas, dado que en cada delito hay una víctima y en ese sentido estamos prestos para poder apoyar – desde el punto de vista profesional – a los núcleos familiares que se vean afectados por este tipo de acontecimiento”.