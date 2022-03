“Lo que plantea el actual gobierno es lapidario, aumentar el impuesto al petróleo diésel de los actuales 1,5 a 4,5 y mantener las 6 UTM a las gasolinas es burlarse del pueblo”, por Alejandro Avendaño Gallardo

Así lo señaló el dirigente de los petroleros, esto es una aberración hoy el petróleo diésel tiene un impuesto a los combustibles de 1,5 UTM lo que representa $83 por litro y al subir a 4,5 UTM como propone el actual gobierno impactaría en $250 por litro, pero en su proposición no miden el impacto que causaría en el costo que afectaría a la ciudadanía, esperamos que tanto el gobierno que esta pronto a asumir como también el parlamento no apruebe dicha propuesta que según ellos su fundamento es tratar de dejar en igualdad de condiciones con el impuesto a las gasolinas sin medir las graves consecuencias que esto traería.

Un gran número de ciudadanos han hecho un tremendo sacrificio económico para comprar vehículos que utilizan petróleo diésel a un costo mayor y hoy este gobierno su proposición es subirle el impuesto, esperamos que tanto el gobierno que esta pronto a asumir como los parlamentarios se pongan serios de una vez y apliquen impuestos a los super ricos que nadie los toca como son principalmente las ocho familias mas ricas de nuestro país, el 1% mas rico de Chile controla el 49,5% de la riqueza total del país.

Gasolinas

Aquí la situación se ve muy complicada si el conflicto Rusia y Ucrania se extiende unos de los principales factores para la subida del barril de petróleo haya llegado a los US$ 120 por barril y que podría incluso alcanzar a llegar a los US$ 180 por barril que sería desastroso, hay que recordar que Rusia exporta entre 4 millones a 5 millones diarios de crudo, el segundo proveedor detrás de Arabia Saudita, pero las empresas están eludiendo el suministro Ruso y buscando barriles en otros países.

En tanto en nuestro país se logro aprobar por el congreso el techo de US$ 500 millones de dólares de subsidio al Mepco a US$750 millones de dólares, pero la realidad es que ya se ha ocupado US$ 170 millones y a este ritmo de alzas en junio ya quedaría nuevamente en cero el subsidio y de no volver a aumentar el techo los valores serian traspasados totalmente y no los actuales $6,7 por litro, reiteramos a tomar medidas en es sentido de congelar los precios de los combustibles, si no se hará insostenible los valores que llegaran a tener los combustibles, finalizo señalando Avendaño.

Alejandro Avendaño, Sindicato de trabajodes de Enap