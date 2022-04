Capacitaciones, turismo e inversiones sociales benefician a familias de la región de Aysén

En todas las localidades de nuestra región existe la creciente urgencia de formar y capacitar a personas que puedan realizar trabajos especializados para atender las necesidades de las comunidades locales. Así también, siempre existe el desafío de mejorar la infraestructura existente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aysén y de establecer alianzas entre distintos sectores productivos para impulsar su crecimiento, señala el periódico electrónico El Divisadero de Coyhaique.

Mejorar las señalizaciones que permiten distinguir el ingreso a nuevas localidades, facilitar herramientas para el desarrollo de un oficio o entregar educación en terreno, puede hacer la diferencia cuando se trata de aportar algo significativo a las comunidades.

Proyectos con impacto social en Cisnes

En la comuna de Cisnes, que cuenta con una población de unos 7.000 habitantes, la Mesa de Convergencia por el Desarrollo Local está trabajando en una cartera de iniciativas que buscan generar un alto impacto en sus distintas localidades.

Se priorizaron para 2022 tres iniciativas: reposición del Gimnasio de Puerto Gala, la reposición del paradero de buses de Puerto Puyuhuapi y la recuperación de la red de señaléticas en la comuna que buscan marcar hitos, como por ejemplo, de bienvenida a distintas localidades.

Esta instancia es una alianza entre la Municipalidad de Cisnes, la Fundación Huella Local y la empresa AquaChile, e incluye a otras instituciones que trabajarán en conjunto en concretar una cartera de proyectos a mediano y largo plazo.

Al respecto, el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo, comentó que «es tremendamente importante la alianza público-privada para llevar adelante desafíos que vayan en beneficio de nuestras comunidades y que nos ayuden a potenciar las capacidades técnicas de nuestro municipio».

Asimismo, Claudio Pérez, director territorial de la zona sur-austral de Fundación Huella Local, hizo hincapié en la misión de llevar la equidad territorial a los lugares más aislados. «Esta mesa nos permitirá desarrollar proyectos de mucha necesidad para la comunidad y llegar a territorios aislados. Contribuir con un municipio como Cisnes nos llega de orgullo», señaló.

La iniciativa también fue valorada por Francisco Sandoval, gerente de comunidades de AquaChile, quien manifestó que «estamos muy entusiasmados con esta alianza público-privada con la Municipalidad de Cisnes y con Fundación Huella Local. Creemos que es un modelo innovador de vinculación que tiene el potencial de generar proyectos de gran impacto en una comuna muy importante para nuestra empresa».

Capacitación en peluquería para Islas Huichas

Otra área que siempre agradece el apoyo a través de recursos y capacitación es el emprendimiento. En las alejadas localidades de Islas Huichas, 31 mujeres participaron en un curso de peluquería dictado a comienzos de año por el reconocido estilista Cristofer San Martín de Puerto Aysén.

Una de las beneficiadas fue Blanca Guenten, presidenta de la agrupación de mujeres, quien señaló que «el curso me pareció fantástico, porque no se había visto nunca antes, estamos totalmente agradecidas. Nunca pensamos llegar tan rápido a esto y tener nuestro curso acá. Realmente lo necesitábamos porque no hay peluquerías acá en la isla. Siempre es bueno aprender algo más».

El curso fue realizado por la OTEC SyC Capacitaciones gracias a la gestión de la empresa Australis en conjunto con la Agrupación de Mujeres de Islas Huichas. El objetivo es contribuir a generar un polo de emprendimientos en torno a este tipo de servicios, que actualmente no existen en dicha localidad.

Mujeres de Islas Huichas completaron su curso de peluquería

El instructor de la capacitación, Cristofer San Martin, comentó que «las mujeres de Puerto Aguirre llevaban años solicitando esta ayuda, ya que responde a una de las necesidades que tienen las personas que habitan estos territorios. Gracias a la gestión y recursos dispuestos por Australis, pudimos desarrollar con éxito este curso, dejando totalmente contentas y agradecidas a este grupo de emprendedoras».

Este trabajo colaborativo nació por medio de Subpesca, a través de una mesa de trabajo por la Equidad de Género, que tuvo su foco principal en desarrollar nuevas competencias y conocimientos en las mujeres de esta agrupación, quienes encontraron una oportunidad de desarrollo ante las necesidades de quienes viven en islas rurales del sector.

Fuente: El Divisadero, Coyhaique.