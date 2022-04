Ministro de Obras Públicas Juan Carlos García en inicio de gira nacional: “Chile se construye desde sus regiones”

Hasta la ciudad de Iquique se trasladó esta mañana el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, para reunirse con el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal y dar inicio de esta forma a una gira nacional que lo llevará a reunirse con todas las y los gobernadores regionales del país.

“Hoy en el Día de Las Regiones hemos querido empezar esta gira, porque creemos que no se puede construir un país si no se piensa desde las regiones. Creemos que Chile se construye desde las regiones, por eso hoy comenzamos estos encuentros acá en la región de Tarapacá donde no venimos a imponer una cartera, venimos a escuchar y juntos priorizar los desafíos de la región”, destacó el ministro Juan Carlos García.

Para el ministro del MOP, esta primera reunión de trabajo fue positiva, porque junto con abordar las principales preocupaciones de la gobernación de Tarapacá en materia de infraestructura social, movilidad, acceso al agua e infraestructura hospitalaria, permitió constatar que “hay una gobernación regional robusta que tiene capacidad para abordar la contingencia, pero también para pensar un futuro”. En esa línea, manifestó que el ministerio de Obras Públicas va a poner toda su capacidad para que toda construcción de futuro se pueda realizar en conjunto. “Vamos a poner las herramientas que tiene el país para privilegiar las regiones con el equilibrio social y medioambiental, que nos permita reducir las brechas sociales”, indicó.

“Nosotros venimos a decirle desde acá a todo el país que vamos a trabajar con las regiones, porque creemos que ese es el Chile sostenible y el sello que queremos marcar con el Presidente Boric”, agregó el ministro García.

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, señalo al respecto que: “Notamos una disposición a hacer esfuerzos no solamente para que nos hagamos cargo de la urgencia de tareas pendientes, sino que también que nos permitan soñar con una región con una mejor calidad de vida”.

“Es muy especial que haya venido en el Día de Las Regiones a compartir con nosotros, a escucharnos y a trabajar con nosotros, eso nos hace sentir apoyados por este gobierno del Presidente Gabriel Boric con el cual estamos comprometidos para llevar adelante todas las transformaciones que esperan todos los vecinos y vecinas en todo el territorio de nuestro país”, agregó la máxima autoridad regional.

Durante su visita a la región, el titular del MOP recorrió también acompañado el gobernador José Miguel Carvajal; el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros; la nueva seremi de Cultura, Rose – Marie Acuña; y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, la restauración arquitectónica del Teatro Municipal de Iquique. Se trata de una intervención integral del emblemático Teatro que data de 1889 y que fue declarado Monumento Nacional en 1987.

La obra, que tiene un 28% de avance, considera la restauración de 3.700 m2 con el objetivo de dejarlo habilitado para recibir espectáculos y artistas.

Durante la tarde el ministro Juan Carlos García se trasladará hasta la Península de Cavancha para supervisar la etapa final del mejoramiento del borde costero. Los trabajos tienen como objetivo entregar un espacio público para la comunidad, por medio de un paseo peatonal de 380 metros de extensión con ciclovía y rampa de accesibilidad universal, entre otras obras.

Mañana viernes el ministro del MOP viajará hasta Camiña en la zona precordillerana de la Provincia del Tamarugal para reunirse con las autoridades locales y la comunidad, además de supervisar las obras de defensa fluvial que buscan proteger a la población y sus cultivos ante eventuales crecidas.